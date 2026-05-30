Basura, ruido y gallos: los barrios de Santa Cruz “en situación de abandono”

Los santacruceros barrios de Somosierra y García Escámez están “en situación de abandono”. Cada día, y desde hace décadas, los vecinos de estas zonas conviven entre basura apilada en solares sin tapiar, gallos sueltos, escasez de zonas verdes, aceras inaccesibles y altos niveles de contaminación acústica por la cercanía a la TF-5, según denunciaron ayer el presidente de la plataforma vecinal, Manuel Jorge Pérez, y el portavoz del bloque 28 de Somosierra, Diego Florencio Rodríguez, durante sus intervenciones en el pleno del Ayuntamiento capitalino.
La situación, que afecta a unos 7.000 residentes, se agrava por el deterioro que presentan muchos bloques de viviendas de ambos barrios, como el nº 28 de Somosierra que, por problemas estructurales y filtraciones, se ha traducido en grietas en fachadas y en el apuntalamiento interior de muchas casas que, además, carecen de ascensores.
Los vecinos, que acompañaron con sus reivindicaciones una moción presentada por el PSOE relativa a poner en marcha un Plan Integral de Mejora Urbana para estos barrios, la cual fue rechazada con los votos en contra de CC y PP y la abstención de Vox, recordaron que “no queremos nada gratis, pero sí ayuda para buscar soluciones, pues muchas personas no pueden seguir pagando los altos costes derivados de las reformas”. Por ello, exigieron al Ayuntamiento que “active” el procedimiento para la regeneración urbana de estos enclaves, por el que llevan años en lucha.
La problemática vecinal se tradujo al final en un rifirrafe entre bancadas, pues la portavoz socialista, Patricia Hernández, reprochó la dejadez del equipo de gobierno local (CC y PP) en acometer actuaciones, lo que justificó, dijo, la moción “reactiva” presentada. “Los vecinos quieren sentirse escuchados, acompañados y saber con certeza cuando llegarán las partidas para rehabilitar los edificios y que esa carga no recaiga en personas con rentas bajas”, apuntó.
Por su parte, el alcalde, José Manuel Bermúdez, calificó de “llamativo” que el PSOE acuse al Ayuntamiento de actuar de manera reactiva “cuando ellos han presentado la moción después de la reunión que mantuvimos con los vecinos este mismo mes”. Indicó que “a algunas personas parece que les dan carnés de empatía sin tener en cuenta que son políticos” y aseguró que “estamos trabajando en soluciones reales, por lo que ya se ha incoado el expediente para declarar los barrios como áreas de rehabilitación urbana, que es el camino legal a seguir en el marco de las competencias municipales”.
Mientras, la concejala de Viviendas, Belén Mesa, apuntó que también se espera al Plan Estatal de Viviendas para facilitar ayudas a los vecinos, que “cuentan con el total compromiso del Ayuntamiento”. Algo que reafirmó la edil de Urbanismo, Zaida González, quien aseveró que “se ha iniciado una actuación subsidiaria en el bloque 28 ante la falta de recursos de los propietarios, por lo que se asumirá el informe geotécnico que determine el origen de las patologías del edificio y se sacará a concurso la redacción del proyecto para ejecutar las obras”.
Además, González tildó de “quedabién” a Patricia Hernández, a quien acusó de “mentir descaradamente a los vecinos con promesas que el Ayuntamiento no puede cumplir, pues se trata de propiedades privadas y los gastos de reforma corresponden a los dueños. Se les ayudará en lo que se pueda, como con prestaciones sociales para gastos de comunidad”.
Cierre de Correos
Por otra parte, el Pleno aprobó, por unanimidad, una moción institucional en la que se insta al Gobierno de España y a Correos a paralizar el cierre de la oficina de Somosierra y García Escámez, a fin de garantizar la continuidad del servicio público que presta en el barrio. Además, el Ayuntamiento solicita a la sociedad estatal un informe técnico sobre el número de usuarios afectados ante un anunciado cierre que todos los grupos municipales han rechazado.