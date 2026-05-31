Canarias blinda sus montes: 2.600 efectivos, drones y helicópteros inician este lunes la campaña contra incendios 2026

Canarias activa este lunes, 1 de junio, la campaña contra incendios forestales 2026 con un despliegue sin precedentes. El dispositivo contará con 2.600 efectivos y 19 medios aéreos coordinados bajo el plan INFOCA. La principal novedad de este año es el refuerzo de la vigilancia tecnológica con el uso de 23 drones equipados con cámaras térmicas.
El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, busca este año una respuesta más rápida y técnica ante posibles fuegos. El consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, lideró la coordinación de un equipo que suma 100 profesionales más que en el ejercicio anterior.
Refuerzo aéreo y terrestre en las Islas
La campaña de este año destaca por la incorporación de un tercer helicóptero EIRIF, que tendrá su base en El Hierro. Este recurso compartirá instalaciones con el Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) para optimizar la cobertura en las islas occidentales. Además, el parque móvil se refuerza con 202 autobombas forestales, incluyendo tres nuevas unidades ligeras con capacidad para 2.300 litros.
El despliegue terrestre se apoya en la colaboración de los cabildos, la UME y la Aemet. El objetivo es evitar grandes incendios tras un 2025 donde el plan INFOCA solo se activó de forma preventiva.
Tecnología dron contra el fuego
La vigilancia y prevención darán un salto cualitativo con el uso de 23 drones. Estos dispositivos, pertenecientes al GES y a los equipos EIRIF, cuentan con sensores térmicos. Esta tecnología permite localizar puntos calientes durante la noche, facilitando el trabajo del personal de tierra en las labores de remate y control.
La Consejería regional ha subrayado la importancia de los simulacros realizados este mes de mayo. Estas maniobras han permitido chequear las comunicaciones entre administraciones para garantizar que la respuesta sea inmediata en caso de emergencia.