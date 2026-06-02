Sin techo y con matrícula SCV1: así es el coche con el que el papa León XIV recorrerá las calles de La Laguna

El papa León XIV utilizará un coche adaptado, en concreto un buggy de golf, para realizar su traslado desde la Plaza del Cristo hasta el Palacio de Salazar, al término del acto oficial en La Laguna dedicado a la realidad migratoria en la Isla.
El uso de este vehículo eléctrico permitirá al papa saludar de forma directa y cercana a las personas de los colectivos desfavorecidos que se localizarán a lo largo de la calle Viana. Posteriormente, la comitiva continuará por la calle San Agustín hasta llegar al obispado.
La organización y preparación del automóvil se ha gestionado a través de la Diócesis Nivariense y la Santa Sede. La presidenta del Real Club de Golf de Tenerife, Consuelo López de Vergara, detalló el significado que tiene para la entidad colaborar directamente con el Vaticano y el obispado de Tenerife en esta cita institucional. López de Vergara transmitió el agradecimiento de la junta directiva y de los socios ante la solicitud de asistencia técnica recibida.
Desde la institución deportiva explicaron que el proceso de acondicionamiento se ejecutó bajo estrictos criterios de confidencialidad. Los trabajos de reforma del chasis y la carrocería se llevaron a cabo con sigilo para garantizar la tranquilidad en el desarrollo de los preparativos. Debido a esta reserva, la mayor parte de los miembros del club conocieron la participación de la entidad tras la publicación de los datos en los medios de comunicación.
Especificaciones técnicas y modificaciones del vehículo
El buggy empleado para el desplazamiento papal por las calles peatonales de La Laguna es un modelo diseñado originalmente para dos ocupantes. Las modificaciones técnicas se han concentrado en la zona trasera, espacio donde habitualmente se transportan los botes y palos de golf. Esta sección ha sido reconvertida en una plataforma de hierro que permite al Pontífice viajar en posición sentada.
El diseño final incorpora también una abrazadera de sujeción de seguridad específica para que el Santo Padre pueda permanecer de pie de forma estable durante el recorrido urbano. Las reformas operativas se han ejecutado siguiendo las directrices técnicas obligatorias de la Santa Sede, las cuales incluyeron la retirada completa del techo original y del parabrisas delantero del vehículo, fijando la nueva estructura metálica directamente sobre el chasis.
Los trabajos pendientes de ejecución en los próximos días se centrarán en las fases de tapicería de los apoyabrazos y la colocación de los paneles de metacrilato de protección. El vehículo portará de forma visible una matrícula con la identificación oficial SCV1 (Stato della Città del Vaticano 1) grabada en caracteres rojos.
El apartado estético se ha definido tras realizar múltiples pruebas de color, seleccionando finalmente el tono bronce para el acabado de las llantas. Este martes 2 de junio se procedió a fijar tres vinilos oficiales con el escudo vaticano, distribuidos en ambos laterales y en la zona frontal de la carrocería.
La conducción del automóvil durante el itinerario oficial por el casco histórico está pendiente de asignación definitiva por parte de las autoridades de seguridad. Las previsiones manejadas por la dirección del Real Club de Golf apuntan a que un miembro de la guardia suiza asumirá las funciones de conductor, quedando aún por concretar la identidad de la persona que ocupará la plaza del copiloto.