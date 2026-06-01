El mapa de los cortes de tráfico en La Laguna por la visita del papa León XIV: calles cerradas y aparcamientos prohibidos

El Ayuntamiento de La Laguna ha avanzado de manera oficial el dispositivo especial de seguridad y movilidad previsto con motivo de la visita del papa León XIV al municipio el próximo 12 de junio.
Las medidas excepcionales, diseñadas en coordinación con distintas administraciones y cuerpos operativos, implicarán importantes restricciones al estacionamiento, cortes de tráfico generalizados y desvíos de circulación que afectarán de forma directa tanto a la zona centro de la ciudad como a las principales vías de conexión, incluyendo la Vía de Ronda.
Las autoridades recomiendan encarecidamente a la población que evite los desplazamientos innecesarios por el municipio y que recurra de forma prioritaria al uso del transporte público. Desde el consistorio recuerdan que todos los horarios de cierre y apertura de vías específicos serán los determinados por el bando municipal, pudiendo ser modificados cuando las circunstancias de los actos, del tráfico o motivos de seguridad así lo aconsejen.
Prohibición de estacionamiento
Las prohibiciones de estacionamiento de vehículos comenzarán a aplicarse estrictamente desde las 23:30 horas del miércoles 10 de junio y se mantendrán vigentes hasta la finalización del acto. Queda prohibido aparcar en:
- Parking anexo al Mercado Municipal.
- Camino El Matadero y Camino Barranco El Rodeo (desde Camino El Matadero hasta Camino Vereda del Aire).
- Camino Las Mercedes (desde la TF-13 hasta el Camino Las Peras) y Camino Las Peras.
- Calle Concepción Salazar y Camino La Rúa (desde C/ Enrique Castrillo Cruz hasta la Plaza del Cristo).
- Calle Luisa Estany (desde Camino La Rúa hasta Calle Aguamansa).
- Estacionamiento del campo de tiro de la Gallardina y Camino El Cañaveral.
- Calle Pintor José Aguiar (desde la Plaza del Cristo hasta el Camino Militar de San Roque).
- Camino Pista Militar de San Roque (desde C/ Pintor José Aguiar hasta la TF-13) y Camino Ladera de San Roque.
- Plaza del Cristo, calle Nava y Grimón, calle Quintín Benito, calle Cabrera Pinto y calle Tabares de Cala.
- Calle Anchieta (desde C/ Nava y Grimón hasta C/ Rodríguez Moure) y Plaza del Adelantado.
- Calles Quinteras, Santo Domingo, Lope de Guerra, Padre Herrera, Juan de Vera y Pintor Cristino de Vera.
- Calle Padre Adán Canónigo de la Catedral.
- Avenida República de Argentina (desde C/ Juan de Vera hasta C/ Catedrático Felipe González Vicén).
- Calle Fray José Arenas Sabán (desde C/ Dr. Escolástico Aguilar Soto hasta Avda. República de Argentina).
- Calle Catedrático Felipe González Vicén (desde el Camino Las Peras hasta la calle Copérnico).
- Calle Fotógrafo Antonio García Rueda y Calle La Cancela (desde C/ Copérnico hasta el Camino Las Peras).
Nota: La retirada temporal de contenedores de basura se aplicará en estas áreas, sujeta a cambios según la ruta definitiva del Papa, y se repondrán a la mayor brevedad.
Vías cerradas a la circulación
A partir de las 06:00 horas del viernes 12 de junio, quedará prohibida la circulación de vehículos en los siguientes ejes y sus calles transversales de acceso:
- Camino Las Mercedes (desde la TF-13 hasta Las Peras) y Camino Las Peras.
- Calle Concepción Salazar (desde Guillermo Peraza Álvarez hasta La Rúa).
- Calles Tabares de Cala, Nava y Grimón, Anchieta, Juan de Vera, Pintor Cristino de Vera, Cabrera Pinto y Quintín Benito.
- Avenida República de Argentina (desde C/ Pozo Cabildo hasta C/ Juan de Vera).
- Calle Adán Canónigo de La Catedral.
- Camino La Rúa (desde C/ Seña Nicasia hasta la Plaza del Cristo) y calle Seña Nicasia.
- Calles Magistrado Campo Llarena, Quinteras, Plaza del Adelantado, Santo Domingo y Padre Herrera.
Puntos fijos de corte de tráfico y desvíos
Desde las 06:00 horas del viernes 12 de junio se activarán desvíos e intersecciones bloqueadas en:
- Camino Barranco El Rodeo con Vereda del Aire y con la Transversal Alfredo Hernández Primera Izquierda.
- Camino El Matadero con la carretera TF-24.
- Camino del Medio y la TF-265 (San Francisco de Paula) en su enlace con la TF-24.
- Autopista TF-5 en su conexión con la salida 8A.
- Accesos a la TF-13 desde Avda. Los Menceyes, C/ Cruz de Marca, C/ Emilio Gutiérrez Salazar, C/ Magistrado Campo Llarena, C/ Pista Militar San Roque, Club de Tiro, C/ Seña Nicasia y Camino Las Mercedes.
- Cruces internos: Calle La Cancela con Copérnico; Catedrático Felipe González Vicén con Camino Las Peras; Fotógrafo Antonio García con Camino Las Peras; Concepción Salazar con Guillermo Peraza Álvarez; y calle Luisa Estany con Camino La Rúa.
- Conexiones de la Avenida República de Argentina con Pozo Cabildo y con la calle Catedrático Felipe González Vicén.
- Cruces del casco: Cabrera Pinto con Silverio Alonso; calle San Juan con Manuel de Ossuna; Plaza Doctor Olivera con Hermanos Marrero; Magistrado Campo Llarena con la TF-13; y las calles Santo Domingo y Padre Herrera con la calle Molinos de Agua.
Cortes variables por afluencia de público
También desde las 06:00 horas del viernes, se podrán ejecutar restricciones adicionales según la densidad de peatones en:
- Calle Europa y Avenida Leonardo Torriani en sus cruces con la avenida Los Menceyes.
- Avenida de La Trinidad en sus intersecciones con Barcelona, Pablo Iglesias, Catedral, Pedro Zerolo y la Rotonda del Padre Anchieta.
Cambios de sentido de calles y traslado de taxis
Como disposiciones adicionales de movilidad, la calle Concepción Salazar (desde el camino Las Peras al camino La Rúa) y la calle Copérnico (desde la calle La Cancela a la calle Galileo) cambiarán provisionalmente de sentido de circulación.
Asimismo, la parada de taxis de la Plaza del Adelantado se trasladará temporalmente durante el horario de los cortes a la calle Catedral, en el tramo ubicado entre la calle Antonio González y la calle Elías Serra Rafols.