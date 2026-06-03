El calor da un respiro a Canarias: la Aemet prevé un descenso de las temperaturas

La previsión meteorológica para hoy indica que en el norte y por debajo de los 800-1000 metros, habrá intervalos nubosos con apertura de claros durante las horas centrales, salvo en zonas bajas del nordeste donde predominarán los cielos nubosos con baja probabilidad de alguna llovizna débil y ocasional.
En el resto de zonas, poco nuboso o despejado, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas sufrirán un ligero descenso y los termómetros oscilarán entre los 24 grados de máxima en Tenerife y los 15 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará moderado del nordeste, fuerte en zonas bajas de la vertiente sureste, extremo noroeste y en medianías de la vertiente sur de Anaga, con baja probabilidad de rachas ocasionalmente muy fuertes, más brisas en costas del oeste.
En el norte de Gran Canaria, y por debajo de los 800-1.000 metros, estará nuboso con apertura de algún claro durante la tarde y con baja probabilidad de llovizna ocasional en medianías a primeras horas, mientras que en el resto de zonas habrá cielo poco nuboso o despejado.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, habrá cielo nuboso durante la madrugada y poco nuboso el resto del día, salvo por algún intervalo ocasional en la vertiente oeste, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas estarán con pocos cambios, salvo ligeros descensos en el interior. No se descarta que se puedan alcanzar localmente los 30 grados en medianías del sureste. Los termómetros oscilarán entre los 22 grados de máxima y los 19 de mínima en Las Palmas de Gran Canaria.
Respecto al viento, será moderado del nordeste, fuerte en zonas bajas de las vertientes sureste y oeste, con probables rachas ocasionalmente muy fuertes, especialmente durante las horas centrales. Brisas en costas del suroeste.