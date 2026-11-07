Alertan de una falsa oferta de empleo en Telegram: acaba en una estafa de más de 1.000 euros

Una mujer que buscaba ganar dinero realizando tareas sencillas por Internet terminó perdiendo 1.020 euros tras aceptar una falsa oferta de empleo difundida a través de Instagram.
El engaño, documentado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), comenzó con pagos reales por Bizum y continuó con exigencias económicas cada vez mayores.
La afectada llegó a ignorar las advertencias de su propia entidad bancaria, que había detectado indicios de fraude y bloqueado su cuenta de Bizum.
El organismo ha dado a conocer el caso para explicar cómo funcionan estas estafas laborales a través de redes sociales.
De cobrar por fotos a tener que pagar por trabajar
Todo comenzó cuando la mujer encontró en Instagram una propuesta para obtener ingresos mediante tareas online. Tras mostrar interés, empezó a recibir instrucciones a través de Telegram, donde le encargaban realizar fotografías de productos.
Por cada tarea completada iba acumulando una cantidad de dinero. En un primer momento, los supuestos responsables de la oferta incluso le realizaron pagos mediante Bizum, lo que reforzó su confianza en la actividad.
Sin embargo, las condiciones cambiaron cuando le ofrecieron la posibilidad de acceder a trabajos mejor remunerados. Para conseguirlo, debía realizar pagos por adelantado. Primero le solicitaron 120 euros y después otros 300 euros. La mujer aceptó ambas operaciones, convencida de que podría obtener mayores beneficios.
Posteriormente, los estafadores le comunicaron que se había producido un supuesto error que impedía acceder a su cuenta y al dinero acumulado. La solución que le ofrecieron consistía en contactar con un supuesto profesor que podía ayudarla a desbloquear el saldo.
Este individuo le exigió un nuevo pago de 600 euros y, más adelante, otros 1.300 euros adicionales. La afectada había entregado ya 1.020 euros cuando comenzó a sospechar. No llegó a realizar el último pago solicitado y decidió buscar ayuda.
Su banco le advirtió de la estafa
Uno de los aspectos más llamativos del caso es que la entidad bancaria había detectado señales de una posible operación fraudulenta. Según el relato recogido por INCIBE, el banco llegó a bloquear su cuenta de Bizum y le pidió que contactara con el departamento de seguridad.
Pese a ello, la mujer ignoró las advertencias y aseguró que conocía a los destinatarios de los pagos para poder continuar con las operaciones.
Finalmente, cuando las nuevas exigencias económicas le hicieron sospechar, decidió ponerse en contacto con la Línea de Ayuda en Ciberseguridad, 017, para conocer las opciones disponibles.
El organismo le explicó las actuaciones recomendadas para denunciar lo ocurrido e intentar recuperar el dinero.
Qué hacer si recibes una falsa oferta de empleo
El INCIBE recomienda interrumpir inmediatamente cualquier comunicación con los supuestos empleadores y no realizar nuevos pagos.
También aconseja denunciar los perfiles utilizados en Telegram y el anuncio publicado en Instagram, además de conservar todas las pruebas disponibles.
Entre las principales recomendaciones figuran:
- Guardar las conversaciones, capturas de pantalla, anuncios y justificantes de pago.
- Presentar una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
- Contactar con la entidad bancaria, aportando una copia de la denuncia, para consultar las posibilidades de recuperar el dinero.
- Revisar los movimientos bancarios para detectar otras operaciones sospechosas.
- Consultar los mecanismos de reclamación del Banco de España si la respuesta de la entidad no resulta satisfactoria.
El organismo recuerda que las solicitudes de dinero por adelantado constituyen una de las principales señales de alerta ante una oferta de trabajo fraudulenta.
En este tipo de engaños, los primeros pagos pueden utilizarse para generar confianza. Después aparecen supuestos requisitos, errores o bloqueos que obligan a la víctima a seguir entregando dinero.
Las personas que sospechen que están siendo víctimas de una estafa pueden solicitar asesoramiento gratuito y confidencial en el 017 del INCIBE, disponible todos los días de 8.00 a 23.00 horas.