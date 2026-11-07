La Aemet avisa: Canarias afronta dos importantes episodios de lluvias intensas hasta el miércoles

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso especial por un episodio de lluvias intensas, viento fuerte y temporal marítimo en Canarias que comenzará a agravarse durante las últimas horas de este sábado, 7 de noviembre. La situación meteorológica podría mantenerse inestable hasta mediados de la próxima semana, con un nuevo empeoramiento previsto a partir del martes.
El organismo meteorológico advierte de que la llegada de la borrasca Bruna dejará precipitaciones fuertes o muy fuertes, localmente persistentes y acompañadas de tormentas. Tenerife y La Palma figuran entre las Islas donde se esperan los mayores acumulados, aunque las lluvias podrán extenderse al resto del Archipiélago durante el domingo.
La previsión apunta a dos fases diferenciadas: una primera, durante la noche del sábado y el domingo, y otra que podría comenzar entre la tarde del martes y el miércoles, después de una mejoría temporal.
La Palma y Tenerife, entre las Islas con mayores acumulados de lluvia
El primer frente asociado a Bruna comenzará a afectar al oeste de Canarias durante las últimas horas del sábado. Las precipitaciones se intensificarán inicialmente en La Palma y se extenderán progresivamente hacia el este durante el domingo 8 de noviembre.
Según la información meteorológica facilitada, en Tenerife podrían registrarse acumulaciones de alrededor de 120 litros por metro cuadrado, mientras que en La Palma las cantidades previstas se sitúan entre 150 y 180 litros por metro cuadrado en las zonas más afectadas.
Estas cifras corresponden a estimaciones del episodio, no a precipitaciones previstas de manera uniforme en todo el territorio insular. Su distribución dependerá del desplazamiento de los frentes y de la intensidad de los chubascos.
Además de la lluvia, el viento del oeste y suroeste cobrará protagonismo, especialmente en las cumbres y vertientes expuestas de las islas montañosas.
El Gobierno de Canarias ha advertido de que las rachas podrían superar los 90 kilómetros por hora durante el domingo en los puntos más expuestos.
La Aemet prevé una tregua antes de otro empeoramiento
Una de las principales novedades del aviso meteorológico es que la inestabilidad podría continuar después del fin de semana.
La Aemet contempla una mejoría temporal durante el lunes 9 y buena parte del martes 10 de noviembre, aunque advierte de que las precipitaciones y el viento podrían volver a intensificarse posteriormente.
El segundo episodio podría afectar especialmente a Canarias durante el miércoles 11 de noviembre, con nuevas precipitaciones abundantes en las Islas occidentales.
La información facilitada apunta a acumulaciones de entre 80 y 120 litros por metro cuadrado en La Palma y Tenerife, con cantidades que localmente podrían superar los 150 litros.
En La Gomera y Gran Canaria, los acumulados estimados para esta segunda fase se sitúan entre 40 y 80 litros por metro cuadrado.
El viento también podría volver a intensificarse, con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora y valores puntuales de entre 100 y 120 kilómetros por hora en zonas altas y especialmente expuestas.
No obstante, estas cantidades deberán revisarse a medida que se acerquen las fechas, debido a la incertidumbre existente sobre la evolución de la atmósfera.
El Gobierno de Canarias ha señalado que la inestabilidad prevista para mediados de semana podría estar relacionada con otra perturbación de origen tropical, distinta del frente inicial asociado a Bruna.
Canarias, en alerta por lluvias, viento y fenómenos costeros
Ante la llegada del temporal, la Dirección General de Emergencias ha declarado distintas situaciones de alerta y prealerta en el Archipiélago.
Desde las 12.00 horas de este sábado se encuentra activada la alerta por viento en La Palma y en las cumbres, norte y noroeste de El Hierro, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria.
Asimismo, a partir de las 18.00 horas entra en vigor la alerta por fenómenos costeros en los litorales del norte y oeste de Canarias, mientras que el resto de las costas permanece en prealerta.
Desde las 21.00 horas del sábado, el Gobierno canario también ha establecido la alerta por lluvias en las cinco Islas montañosas y la prealerta en Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa.
A esa misma hora comenzará la prealerta por tormentas y por riesgo de inundaciones en todo el Archipiélago.
El temporal marítimo también será importante. Las previsiones apuntan a mar gruesa y mar de fondo que podría alcanzar entre tres y cuatro metros a partir del lunes en las costas más expuestas.
Riesgo de inundaciones y crecidas repentinas de barrancos
La intensidad de las precipitaciones previstas obliga a extremar las precauciones, especialmente en zonas bajas, barrancos y puntos donde puedan producirse acumulaciones rápidas de agua.
La Dirección General de Emergencias advierte de que los chubascos intensos podrían provocar inundaciones locales en áreas urbanas y crecidas repentinas de barrancos, incluso en cauces que habitualmente permanecen secos.
También existe riesgo de que el oleaje alcance paseos marítimos, carreteras y otras instalaciones próximas a la costa, especialmente durante los periodos de pleamar.
Por ello, las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios durante los momentos de mayor intensidad del temporal, no atravesar barrancos inundados y mantenerse alejados de muelles y escolleras.
Aunque la Aemet contempla una disminución progresiva de la inestabilidad a partir del jueves 12 de noviembre, la evolución del episodio continúa sujeta a incertidumbre.
Canarias afronta, por tanto, un fin de semana de meteorología adversa y la posibilidad de un segundo episodio de lluvias intensas a mediados de la próxima semana.