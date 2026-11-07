El Teide se pone el sombrero ante la borrasca Bruna: así son las espectaculares nubes lenticulares

La llegada de la borrasca Bruna a Canarias ha dejado una de las imágenes más llamativas del cielo de Tenerife. El fotógrafo Eduardo García ha captado unas espectaculares nubes lenticulares sobre el Teide, un fenómeno meteorológico que dibuja formaciones con apariencia de platillos volantes y que puede producirse cuando el viento intenso interactúa con el relieve de las montañas.
Las fotografías muestran uno de los fenómenos atmosféricos más característicos del entorno del volcán, conocido popularmente como el sombrero del Teide. Su aparición coincide con un episodio de inestabilidad meteorológica que ha llevado al Gobierno de Canarias a declarar distintas situaciones de alerta ante las fuertes lluvias, el viento y el temporal marítimo.
Estas formaciones nubosas se producen bajo condiciones concretas de viento, humedad y estabilidad atmosférica, como las que pueden presentarse durante la aproximación de una borrasca.
¿Por qué se forman las nubes lenticulares sobre el Teide?
Las nubes lenticulares reciben su nombre por su característica forma de lente o almendra. También pueden recordar a grandes discos suspendidos en el aire y, en determinadas ocasiones, aparecen superpuestas en diferentes capas.
Según explica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), estas nubes suelen estar relacionadas con las denominadas ondas de montaña, que aparecen cuando las corrientes de aire atraviesan grandes obstáculos geográficos.
En el caso del Teide, su considerable altitud favorece que el viento se vea obligado a ascender al encontrarse con el relieve volcánico. Si se dan las condiciones adecuadas de humedad y estabilidad, el aire puede generar movimientos ondulatorios.
Cuando el aire asciende, se enfría y parte del vapor de agua puede condensarse, dando lugar a estas formaciones de contornos definidos.
Una de sus particularidades es que pueden permanecer aparentemente inmóviles durante largos periodos, aunque el viento continúe circulando a través de ellas.
Su presencia puede revelar la existencia de vientos intensos en altura, pero no significa necesariamente que vaya a llover ni constituye, por sí sola, una señal de peligro.
El viento de Bruna y su relación con el fenómeno
La aparición de estas nubes coincide con la aproximación de la borrasca de alto impacto Bruna, que está alterando las condiciones meteorológicas de Canarias durante este fin de semana.
La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la alerta por viento desde las 12.00 horas de este sábado, 7 de noviembre, en La Palma y en las cumbres y determinadas vertientes de El Hierro, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria.
En las cumbres centrales de Tenerife se esperan rachas que pueden superar los 70 kilómetros por hora, según la previsión oficial.
El episodio podría intensificarse durante el domingo, cuando las rachas podrían superar los 90 kilómetros por hora en las zonas más expuestas de las islas montañosas.
La circulación de vientos del suroeste asociada a Bruna proporciona un contexto meteorológico favorable para la aparición de nubes lenticulares en el entorno del Teide, aunque no se ha confirmado un análisis específico de las condiciones que originaron las formaciones fotografiadas.
Eduardo García, una mirada habitual a los cielos de Tenerife
Las fotografías llevan la firma de Eduardo García, conocido por su trabajo de fotografía de paisajes bajo el nombre de Tenerife Landscapes. Natural de Los Realejos, García ha convertido los paisajes y fenómenos meteorológicos de Canarias en uno de los principales motivos de sus fotografías.
Su trabajo ya había sido protagonista de una información publicada por DIARIO DE AVISOS en abril de 2025, cuando captó un arcoíris sobre el faro de Punta de Teno.
En aquella ocasión, el fotógrafo explicó que tres de sus imágenes habían sido publicadas por National Geographic, entre ellas una fotografía del Teide acompañada también de una nube lenticular, tomada años antes.
Ahora, con Bruna aproximándose al Archipiélago, sus nuevas imágenes vuelven a mostrar las particulares formas que pueden adoptar las nubes en torno al pico más alto de España.
La formación de estas estructuras no es un fenómeno excepcional en el Teide, aunque sus dimensiones y apariencia pueden convertirlas en protagonistas de algunas de las fotografías más llamativas del paisaje de Tenerife.