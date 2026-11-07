La Aemet avisa de un sábado complicado en Canarias: las zonas más afectadas por el viento

La previsión del tiempo en Canarias para este sábado, 7 de noviembre, estará marcada por el aumento del viento, con rachas muy fuertes en zonas de cumbre y medianías. La borrasca Bruna provocará un empeoramiento de las condiciones meteorológicas, especialmente durante la segunda mitad del día, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
El Gobierno de Canarias ha declarado la alerta por viento desde las 12.00 horas en La Palma y determinadas zonas de Tenerife, La Gomera, El Hierro y Gran Canaria. Las rachas podrán superar los 70 kilómetros por hora en las áreas más expuestas.
Dónde soplará el viento con más fuerza en Canarias
El episodio de viento del sur y suroeste afectará principalmente a medianías y zonas altas. En La Palma, las rachas más intensas se esperan en las cumbres, el noroeste y el litoral este.
En Tenerife, el viento ganará intensidad en las cumbres centrales, el extremo oeste, la vertiente sureste y el norte de Anaga. También se esperan intervalos fuertes en zonas elevadas de La Gomera, El Hierro y Gran Canaria.
La Dirección General de Emergencias mantiene en alerta toda La Palma y las cumbres, el norte y el noroeste de las otras cuatro Islas. El resto de sus territorios permanece en prealerta.
Temperaturas de hasta 28 grados y predominio de nubes altas
Pese al aumento del viento, las temperaturas en Canarias experimentarán pocos cambios, aunque las máximas podrían subir ligeramente en algunas zonas.
En Tenerife, predominarán las nubes altas, con intervalos de nubosidad baja en el norte durante la madrugada y en el noreste, sur y sureste a lo largo del día. Las temperaturas máximas alcanzarán los 26 grados en Santa Cruz de Tenerife.
En Gran Canaria, la jornada comenzará con nubes altas y nubosidad baja en el sur y este. A partir del mediodía, el cielo tenderá a quedar poco nuboso. En Las Palmas de Gran Canaria se esperan temperaturas entre los 21 y los 28 grados.
En Lanzarote y Fuerteventura, también predominarán las nubes altas, acompañadas de intervalos de nubosidad baja en el este durante la madrugada. Por la tarde, ambas Islas tenderán a presentar cielos poco nubosos o despejados.
En El Hierro, las temperaturas mínimas rondarán los 18 grados, mientras que en La Gomera el viento del suroeste ganará intensidad durante la segunda mitad del sábado.
La borrasca Bruna traerá lluvias y tormentas a Canarias
El empeoramiento meteorológico será más acusado durante la noche del sábado y el domingo, cuando se espera que los frentes asociados a la borrasca Bruna extiendan las precipitaciones desde el oeste del Archipiélago.
La Dirección General de Emergencias ha declarado la alerta por lluvias en cinco Islas a partir de las 21.00 horas del sábado. La medida afecta a La Palma, El Hierro, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria. Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa estarán en prealerta.
El Gobierno canario también ha establecido la prealerta por tormentas en todas las Islas desde las 21.00 horas. Además, desde las 18.00 horas habrá alerta por fenómenos costeros en los litorales del norte y oeste del Archipiélago.
Para el domingo 8 de noviembre, las previsiones apuntan a una intensificación del viento, con rachas que podrían superar los 90 kilómetros por hora en zonas expuestas de las islas montañosas, según el Gobierno de Canarias.