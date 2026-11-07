sociedad

Desembarcan en El Hierro 205 personas de un cayuco y Salvamento escolta a otros dos

Sin contar con estos últimos cayucos, en lo que va del presente mes de noviembre han llegado a Canarias casi 5.000 personas en pateras y cayucos, la mayoría a la isla de El Hierro
Cayuco en aguas de El Hierro
Además de estas asistencias hay una tercera en curso a unas 50 millas de Lanzarote, detallan las fuentes del organismo público
WhatsAppTelegramChatGPTClaudeGoogle AI
Síguenos en Google Síguenos en WhatsApp

Salvamento Marítimo escoltó hasta el muelle de La Restinga, en El Hierro, a un cayuco con 205 personas migrantes en la pasada medianoche y en estos momentos se dirigen hacia el puerto de La Estaca otros dos cayucos acompañados por la Gardamar Urania y la patrullera Río Guadiato de la Guardia Civil.

En el primero de los casos, la salvamar Navia contactó con la embarcación precaria a unas 12 millas de las costas de El Hierro y navegó junto a ella hasta el muelle de La Restinga, adonde llegaron sobre las 00.000 horas.

Fuentes de Salvamento Marítimo detallan a EFE que los últimos cayucos localizados en aguas próximas a El Hierro a través del sistema integrado de vigilancia exterior (SIVE) son escoltados este sábado al puerto de La Estaca y no a La Restinga por la mayor envergadura de las embarcaciones que las escoltan, la Guardamar Urania y la patrullera Río Guadiato.

Noticias relacionadas
  1. Emergencia social en El Hierro ante la llegada de más de 2.000 migrantes en dos díasEmergencia social en El Hierro ante la llegada de más de 2.000 migrantes en dos días

Además de estas asistencias hay una tercera en curso a unas 50 millas de Lanzarote, detallan las fuentes del organismo público.

Sin contar con estos últimos cayucos, en lo que va del presente mes de noviembre han llegado a Canarias casi 5.000 personas en pateras y cayucos, la mayoría a la isla de El Hierro, cuyo Cabildo ha decretado la emergencia social por la presión de los servicios públicos. 

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas