Ya es oficial: prácticas remuneradas de hasta 720 euros al mes para jóvenes en Canarias

La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, a través del Servicio Canario de Empleo (SCE), ha puesto en marcha la nueva convocatoria de subvenciones del programa ‘Practícate‘, correspondiente al ejercicio 2026. Esta iniciativa cuenta con una dotación económica de 70.000 euros y se tramitará en régimen de concurrencia no competitiva mediante un procedimiento simplificado.
El objetivo principal de ‘Practícate’ es facilitar una primera experiencia práctica tutorizada en entornos de trabajo reales a jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y los 25 años, que posean cualificación pero que se hayan incorporado recientemente al mercado laboral. Para el caso de aquellos jóvenes inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil, la edad se amplía hasta los 29 años.
La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, destacó la importancia de este programa como un puente hacia la estabilidad laboral de las nuevas generaciones. “Nuestra meta con ‘Practícate’ es romper la barrera con la que se encuentran nuestros jóvenes por falta de experiencia. Con este programa, logramos ofrecerles un primer contacto con la realidad laboral a la vez que complementan su formación”.
“A través de ‘Practícate’ incentivamos, además, al tejido empresarial canario para que abra sus puertas al talento emergente, garantizando que esta transición al empleo se realice en condiciones económicas dignas y seguras”, afirmó de León.
Por su parte, la directora del SCE, María Teresa Ortega, detalló el funcionamiento técnico y organizativo de la ayuda. “Hemos diseñado una convocatoria abierta y dividida en dos períodos de selección de 35.000 euros cada uno, para dotar de mayor flexibilidad a las empresas a la hora de planificar sus incorporaciones”.
Ortega explicó también que, “con el fin de simplificar al máximo las cargas administrativas, la tramitación y presentación de solicitudes se realizará de manera estrictamente electrónica”.
El programa está dirigido a cualquier entidad, persona física, jurídica o comunidad de bienes con capital privado que desarrolle su actividad en el archipiélago. Las prácticas tendrán una duración fija de seis meses.
Las personas jóvenes seleccionadas percibirán una beca mensual que no podrá ser inferior a 720 euros (equivalente al 120% del IPREM vigente). El SCE subvencionará a las empresas un importe máximo de 480 euros mensuales por cada participante para compensar el coste de dicha beca.
La presentación de solicitudes debe realizarse a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias. El primer período de solicitud ya está disponible y permanecerá abierto hasta el próximo 31 de julio, mientras que el segundo período comprenderá desde el 1 de agosto hasta el 30 de noviembre de 2026.