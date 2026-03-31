Ya es oficial: el precio de la vivienda en Canarias ya supera los máximos de la burbuja de 2007

El mercado inmobiliario del Archipiélago ha alcanzado un punto de inflexión histórico que redefine la situación económica de miles de familias. Ya es oficial: el precio de la vivienda en Canarias ha superado los máximos de la burbuja de 2007, según los datos definitivos del último informe de Tinsa by Accumin correspondientes al primer trimestre de 2026. Este hito confirma que, en términos nominales, comprar una casa en las Islas hoy es más costoso que en el momento más álgido del mayor ciclo alcista del ladrillo en la historia de España.
Con un encarecimiento interanual del 17,8%, Canarias se sitúa a la cabeza de las comunidades autónomas con mayor tensión inmobiliaria. El informe revela que el valor de la vivienda nueva y usada no solo ha recuperado todo lo perdido tras el estallido de la crisis de 2008, sino que ha entrado en un terreno inexplorado de precios récord.
Tenerife lidera la escalada: un 19% más caro que hace un año
Dentro del archipiélago, la situación en la provincia de Santa Cruz de Tenerife es especialmente alarmante. Los precios en la provincia occidental se han disparado un 19% en los últimos doce meses, superando con creces la media nacional (14,3%) y la de Las Palmas de Gran Canaria, que registró un incremento del 14,6%.
Este fenómeno hace que el precio de la vivienda en Canarias sea hoy una barrera casi infranqueable para la población local. Mientras que en el resto de España los precios todavía se sitúan, de media, un 4,5% por debajo de los máximos de 2007, Canarias —junto a Madrid y Baleares— ha roto oficialmente ese techo. La intensidad de la subida ha sido ininterrumpida desde finales de 2024, acumulando una tensión en el mercado que no parece encontrar freno a corto plazo.
El “esfuerzo” salarial en las Islas roza niveles críticos
La noticia de que la vivienda ya es más cara que en la burbuja viene acompañada de otro dato preocupante: la tasa de esfuerzo. Para los residentes en Santa Cruz de Tenerife, el acceso a un hogar ya consume más del 35% de los ingresos familiares, superando el umbral de lo que los organismos financieros consideran “razonable”.
En contraste con la burbuja de hace dos décadas, donde el crédito fácil alimentaba la demanda, el escenario actual de 2026 está marcado por una oferta extremadamente rígida y un dinamismo inversor que ve en el ladrillo canario un valor refugio contra la inflación. Como apunta Cristina Arias, directora del Servicio de Estudios de Tinsa, la vivienda ha demostrado ser un activo sólido frente a episodios inflacionistas, lo que atrae capital extranjero y local, desplazando a la demanda residencial tradicional.
Incertidumbre internacional y obra nueva
A pesar de que ya es oficial este récord de precios, el informe advierte de nuevas nubes en el horizonte. La inestabilidad geopolítica, especialmente el conflicto en Oriente Medio e Irán, introduce una incertidumbre que podría impactar en la tasa de inflación y en los costes de construcción. Esto, lejos de abaratar los precios, podría provocar un nuevo encarecimiento de la obra nueva por el aumento de los costes de materiales y logística.
“La inestabilidad podría acentuar las dificultades de acceso a la vivienda para la población general”, señala el informe. En este contexto, Canarias se enfrenta al desafío de gestionar un mercado inmobiliario que ya ha superado sus propios límites históricos, en un entorno de salarios que no crecen al mismo ritmo que el metro cuadrado.
Un mercado que no toca techo
Desde los mínimos registrados en el verano de 2015, la vivienda en España se ha encarecido un 68%. Sin embargo, en Canarias ese porcentaje es significativamente mayor en las zonas costeras y capitalinas. El hecho de que ya sea oficial el “sorpasso” a los precios de 2007 coloca al Archipiélago en una situación de vulnerabilidad social y económica que exigirá medidas urgentes.
Con una tasa trimestral de crecimiento del 4% (entre enero y marzo de 2026), el precio de la vivienda en Canarias continúa su escalada. La pregunta que se hacen ahora expertos y ciudadanos no es cuándo bajarán los precios, sino hasta dónde podrá aguantar la economía de las Islas una presión que ya supera la de la mayor crisis inmobiliaria de nuestra historia reciente.