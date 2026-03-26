¿Vives de alquiler en Canarias? Así puedes evitar que te suban el precio un 20%

El mercado de la vivienda en las Islas respira, al menos temporalmente. El Gobierno de España ha oficializado, mediante su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Real Decreto-ley que establece la congelación precio alquiler para los contratos que expiren próximamente. Esta medida, de carácter urgente, busca blindar a más de 1,5 millones de personas —unas 600.000 familias— frente a la escalada inflacionista que azota especialmente a zonas tensionadas como el archipiélago canario.
La normativa surge como un cortafuegos ante las previsiones de los expertos, quienes vaticinaban incrementos de entre el 10% y el 20% en las renovaciones de contratos. En los casos más extremos, el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha llegado a señalar repuntes de hasta el 50%. Con este decreto, el Ejecutivo atiende las demandas de colectivos como el Sindicato de Inquilinas y la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV).
Cómo funciona la congelación precio alquiler en 2026
La clave de esta nueva norma reside en la prórroga extraordinaria. Los arrendatarios cuyos contratos lleguen a su fin podrán solicitar una extensión de dos años adicionales manteniendo las condiciones actuales. Durante este periodo, la actualización de la renta no podrá superar, bajo ningún concepto, el límite del 2%.
Esta medida es vital en Canarias, donde la presión turística y la escasez de oferta residencial han disparado los precios en los últimos años. La posibilidad de renovar automáticamente evita que el propietario pueda imponer una nueva renta de mercado, la cual suele ser significativamente más alta que la pactada hace un lustro.
Requisitos para beneficiarse de la prórroga del alquiler
No todos los inquilinos entran automáticamente en este paraguas legal, aunque los requisitos son amplios. Para acceder a la congelación precio alquiler, se deben cumplir las siguientes condiciones:
- Vencimiento del contrato: La finalización de la prórroga obligatoria o tácita debe producirse entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027.
- Solicitud por escrito: El inquilino debe enviar una solicitud expresa al arrendador. Es fundamental que sea por escrito y cuente con un comprobante de entrega (como un burofax).
- Excepciones: El propietario puede negarse si ha comunicado previamente la necesidad de ocupar la vivienda para sí mismo o familiares en primer grado, según lo estipulado en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).
Un dato relevante que destaca el Centro de Asesoría y Asuntos Sociales (CAES) es que el inquilino puede ejercer este derecho incluso si el casero no ha enviado el preaviso de no renovación. El derecho emana directamente de la nueva ley.
El 6 de mayo: una fecha crítica para los alquileres en las Islas
A pesar del alivio inmediato, la congelación precio alquiler pende de un hilo parlamentario. Al tratarse de un real decreto-ley, el Congreso de los Diputados dispone de un plazo de 30 días para su convalidación. La fecha marcada en rojo en el calendario es el próximo 6 de mayo.
Si la cámara baja rechaza la medida, esta dejaría de tener efecto, volviendo al escenario de libertad de pactos donde las subidas del 20% son la norma. El presidente Pedro Sánchez ha manifestado su confianza en “seguir negociando con los grupos” para sacar adelante el texto, aunque la aritmética parlamentaria actual sugiere una votación ajustada.
Para los inquilinos en Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas de Gran Canaria que tengan contratos a punto de expirar, el consejo de los expertos es claro: presentar la solicitud de prórroga cuanto antes para consolidar el derecho mientras la ley esté vigente.