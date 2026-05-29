La DGT anuncia cortes y restricciones que afectarán al tráfico durante la visita del Papa en Canarias

La Dirección General de Tráfico ha aprobado una resolución con medidas especiales de ordenación de la circulación en Gran Canaria y Tenerife con motivo del viaje apostólico del papa León XIV, previsto para el 11 y 12 de junio de 2026. El documento, firmado por el director general de Tráfico, Pere Navarro Olivella, establece restricciones para garantizar la seguridad y la fluidez de los desplazamientos durante la visita.
Las medidas afectarán especialmente a los días 11 y 12 de junio, con restricciones a la circulación de vehículos de transporte de mercancías de más de 7.500 kilos de masa máxima autorizada, así como a vehículos que transporten mercancías peligrosas y deban llevar los paneles naranja reglamentarios.
En Gran Canaria, las limitaciones afectarán el 11 de junio a la GC-1, entre los puntos kilométricos 0 y 61,2, de 08.00 a 14.00 horas; a la GC-3, entre los kilómetros 4,1 y 10, de 15.00 a 21.00 horas; y a la GC-31, entre los kilómetros 0 y 3, también entre las 15.00 y las 21.00 horas. Además, el 12 de junio habrá restricciones en la GC-1, entre los kilómetros 0 y 18,3, de 06.00 a 09.00 horas.
En Tenerife, las restricciones se concentrarán el 12 de junio, entre las 06.00 y las 18.00 horas, en varios tramos de la TF-1, TF-2, TF-4 y TF-5. En concreto, afectarán a la TF-1 entre los kilómetros 0 y 59; a la TF-2 entre los kilómetros 0 y 5,203; a la TF-4 entre los kilómetros 1,180 y 3,847; y a la TF-5 entre los kilómetros 1,465 y 39,499.
Cortes dinámicos en Gran Canaria
La resolución también recoge varios cortes dinámicos de circulación en Gran Canaria. El 11 de junio, la DGT prevé cortes en la GC-1 en sentido sur entre los kilómetros 15 y 56, de 10.30 a 11.45 horas, así como el cierre de incorporaciones. También se contempla el corte de ramales de salida de la GC-1 hacia la GC-500 entre las 09.30 y las 14.00 horas.
Ese mismo día, entre las 12.15 y las 13.15 horas, habrá un corte dinámico en la GC-1 en sentido norte desde el kilómetro 56 hasta el 0. Además, se cortará la GC-31, en el túnel de San José, en sentido norte, con desvío de la circulación en sentido sur entre las 12.45 y las 13.15 horas.
La GC-3 también se verá afectada el 11 de junio, con cortes dinámicos en sentido norte entre los kilómetros 6 y 9 de 17.30 a 18.30 horas, y en sentido sur entre los kilómetros 9 y 6 de 19.30 a 21.00 horas. Además, el carril de deceleración del kilómetro 9 permanecerá cortado desde las 13.00 hasta las 21.00 horas.
Medidas en Tenerife el 12 de junio
En Tenerife, el dispositivo incluye cortes dinámicos el 12 de junio en el Camino asfaltado El Matadero, en ambos sentidos, entre las 08.45 y las 10.00 horas. También se prevén cortes en la TF-24, desde el kilómetro 1,3 al 0, en ambos sentidos y con cierre de incorporaciones, en la misma franja horaria.
La TF-5 sufrirá varios cortes dinámicos. Entre las 08.45 y las 09.30 horas se cortará en sentido decreciente desde el kilómetro 15 hasta la salida 8A. Posteriormente, entre las 09.30 y las 11.45 horas, se aplicará otro corte en sentido decreciente desde el kilómetro 9 hasta el 0.
También habrá afecciones en la TF-13, entre el kilómetro 0 y el 4, en ambos sentidos, entre las 09.15 y las 11.30 horas. Ya por la tarde, en Santa Cruz de Tenerife, se prevén cortes en la TF-5, TF-152 y TF-235 entre las 13.00 y las 14.30 horas.
Suspensión de obras
La DGT solicitará además la suspensión de obras que afecten a la plataforma de circulación y a la zona de influencia de varias carreteras. En Gran Canaria, esta medida se aplicará el 11 de junio entre las 06.00 y las 23.00 horas en la GC-1, GC-3 y GC-31, y el 12 de junio entre las 06.00 y las 09.00 horas en la GC-1.
En Tenerife, la suspensión de obras se contempla el 12 de junio desde las 00.00 hasta las 18.00 horas en la TF-1, TF-2, TF-4 y TF-5.
Además, durante el 12 de junio, el carril derecho de la TF-4, en ambos sentidos, quedará excluido de la circulación entre las 06.00 y las 18.00 horas para ser utilizado como zona de estacionamiento de vehículos reservados y autorizados, principalmente autobuses.
La resolución advierte de que todas estas medidas podrán ser levantadas, moduladas o ampliadas en función del desarrollo de los actos asociados a la visita y de las condiciones de la circulación.