¿Tienes el pasaporte canario? El juego de mesa que te reta a recorrer las islas por tierra, mar y aire entre reinas y comparsas

El entretenimiento de las Islas cuenta con una nueva propuesta interactiva orientada a la divulgación de la cultura local. La marca Jugamos en Canario ha lanzado ‘Viajamos por Canarias’, un juego de mesa diseñado para recorrer el Archipiélago de una manera cercana a través de la geografía, los paisajes naturales y las tradiciones de las distintas islas.
La principal particularidad de este lanzamiento radica en su apartado artístico. El juego incluye un total de 70 tarjetas y postales diferentes, cada una con una descripción detallada de la ubicación correspondiente.
Todas las ilustraciones han sido realizadas por el diseñador Felipe Galve, prescindiendo de herramientas de Inteligencia Artificial para garantizar un acabado artístico exclusivo.
El nuevo juego llega bajo la gestión comercial de Lodesa Interprise, S. L., la empresa detrás de la marca, y se suma a una serie de lanzamientos previos orientados a la temática canaria.
¿Cómo se juega y qué es el pasaporte canario?
El objetivo principal de la partida consiste en completar un pasaporte canario personalizado. Al inicio, cada participante recibe un pasaporte con siete localizaciones asignadas, un punto de partida específico en el mapa y una cantidad de dinero inicial determinada para administrar durante el trayecto.
Los desplazamientos por el Archipiélago se pueden efectuar por tierra, mar o aire, teniendo en cuenta que cada medio de transporte implica un coste económico diferente. El avance en las casillas se determina mediante la tirada de un dado. Una vez que un jugador consigue llegar a la localización indicada en su pasaporte, debe someterse a una prueba interactiva.
Entre los retos integrados se encuentran dinámicas como el juego del escondite, imitar a la Reina del Carnaval, bailar como una comparsa o responder a preguntas de conocimiento geográfico, como ordenar las islas de mayor a menor superficie.
Si el participante supera con éxito el reto, obtiene la tarjeta de la localización de forma gratuita; en caso de fallar, debe abonar el precio del territorio. La pérdida total del dinero conlleva la descalificación inmediata, y se proclama vencedor el primer jugador en reunir todas sus localizaciones.
Un universo de ocio con sello local
El juego está diseñado para disfrutarlo de forma individual o por equipos, y es apto tanto para el público adulto como para los más jóvenes, a excepción de los menores de tres años debido a las especificaciones de seguridad.
El artículo ya se encuentra a la venta por 37,99 euros a través de la web oficial de la marca y en establecimientos especializados del Archipiélago, tales como Jugueterías Lifer, Arvelo y Mar de Juegos, entre otros puntos de venta habituales.
Del monopoli canario al trivial de las Islas
Esta propuesta consolida la trayectoria de la firma en la creación de juegos con identidad local.
El catálogo se inició con Canaripoli, una adaptación del clásico juego de finanzas donde los billetes se sustituían por chicharros y las propiedades por cuartos de apero y “chosos”.
Posteriormente, la marca introdujo Tenderete, un juego de mesa enfocado en pruebas de mímica, dibujo y preguntas culturales alrededor de un tablero con forma de timple, seguido del lanzamiento de OCTEM, un formato de trivial que incorporó 2.800 preguntas específicas sobre la historia, la naturaleza y el folclore de las Islas Canarias.