¿Qué abre en Tenerife el Día de Canarias?

El 30 de mayo, Día de Canarias, es una de las fechas festivas más significativas del año en las Islas, en la que muchos aprovechan para irse de puente. Son pocos los establecimientos que permanecen abiertos al público al ser un festivo con categoría regional. Entonces, ¿qué abre en Tenerife?
Según la Orden del 27 de junio de 2011 de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, en las consideradas Zonas de Gran afluencia turística, los establecimientos comerciales que se encuentren en su interior tienen plena libertad para determinar los días y horas en que permanecerán abiertos al público.
Para el sector de la restauración admite que el horario de cierre de las terrazas se incremente en una hora con respecto al resto del territorio municipal, tanto en invierno como en periodo estival.
¿QUÉ ABRE EL 30 DE MAYO EN TENERIFE?
Además de profesionales sanitarios, policías, bomberos o agentes de seguridad privada, otros trabajadores acudirán a su puesto de trabajo el 30 de mayo.
Supermercados
La logística doméstica es la mayor preocupación de los ciudadanos en estas fechas. Mercadona ya ha definido su calendario para este Día de Canarias. La compañía mantiene una política estricta de descanso; sin embargo, este 30 de mayo la mayoría de centros en Tenerife abrirán en horario de media jornada (de 9:00 a 15:00 horas).
Por su parte, la cadena canaria HiperDino mantendrá operativos la mayoría de sus establecimientos este sábado. Así será también en supermercados como Lidl, Aldi o los Supermercados de El Corte Inglés.
Los grupos Jesuman, TuTrébol, TuAlteza y La Hucha prevén abrir sus centros en horario habitual para cubrir las necesidades de consumo.
Centros comerciales
En Tenerife, la oferta de ocio y compras se mantiene activa en los grandes núcleos. Centros comerciales como Siam Mall y Rosa Center, en el sur, o el Centro Comercial Martiánez, en el Puerto de la Cruz, operan con normalidad al estar en zonas de afluencia turística.
Asimismo, grandes superficies como Meridiano, Alcampo, Carrefour Añaza, Mediamarkt, Nivaria Center o El Corte Inglés abrirán sus puertas este Día de Canarias en su horario habitual.
Servicios esenciales y restauración
Más allá de las grandes compras, otros servicios fundamentales permanecen operativos en la isla:
- Farmacias de guardia: Mantendrán el servicio habitual de 24 horas y turnos de urgencia.
- Gasolineras: La mayoría de estaciones de servicio funcionarán con normalidad, siendo un punto clave para quienes se desplazan por la isla.
- Panaderías y tiendas 24 horas: Establecimientos como El rincón del pan o pequeñas franquicias de alimentación mantendrán su actividad.
- Restauración: La apertura de bares y cafeterías queda a elección de los propietarios. En las zonas costeras, el sector suele aprovechar el incremento de afluencia, contando además con la autorización para ampliar el horario de cierre de terrazas en una hora.
Ante la posibilidad de cambios de última hora o variaciones por municipio, se recomienda a los usuarios consultar los buscadores oficiales de cada cadena o centro comercial antes de realizar sus desplazamientos.