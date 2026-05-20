Diana Mora será la candidata de CC a la Alcaldía de Puerto de la Cruz el próximo año

La secretaria del comité local de Coalición Canaria (CC) en el Puerto de la Cruz y directora del Área de Salud de Tenerife del Servicio Canario de la Salud (SCS), Diana Mora, ha presentado la única candidatura a la Alcaldía para las elecciones municipales del próximo año respaldada con 116 avales tras finalizar en la tarde de ayer el plazo dado por el partido.
La exconcejal y exconsejera del Cabildo de Tenerife presentará mañana su proyecto en una Asamblea General Extraordinaria con todas las personas afiliadas que se celebrará a las 19.00 horas en el hotel Marquesa, acompañada por el secretario de organización municipal y actual concejal de Servicios Generales, Alonso Acevedo, entre otros miembros del partido.
“Estamos trabajando para recuperar el espacio que CC ha tenido durante muchos años y para ello llevo un par de meses reuniéndome con los 512 afiliados, poniéndome a su disposición y creando equipo e ilusión. Incluso, hemos recuperado algunos que han querido apostar por este proyecto”, declaró Mora a este periódico.
Hace un año fue elegida secretaría general del partido en el municipio y desde entonces ha trabajado junto a Acevedo y Elsie Tavío, la otra edil nacionalista, responsable del área de Comercio, Industria, Artesanía y Sector Primario, “pendiente de todas las propuestas que se llevan a los plenos del Ayuntamiento”. Además, es miembro de la mesa del pacto de gobierno firmado en agosto de 2024 junto con PP y Asamblea Ciudadana Portuense tras la moción de censura presentada contra el exalcalde del PSOE Marco González.
“Queremos devolverle a CC el protagonismo que ha perdido y a Puerto de la Cruz la excelencia que tuvo y que quedó estancada y eso pasa por conseguir la Alcaldía”, subrayó Mora. Para ello, hay que potenciar el Consorcio Urbanístico, un organismo supramunicipal que, a su juicio, “hay que retomar con otra fuerza”.
Pese a que es pronto para hablar del programa electoral, Mora ha comenzado a organizar grupos de trabajos y “los verdaderos protagonistas”, los vecinos y vecinas. “Queremos que sean parte del trabajo y que este se desarrolle de abajo hacia arriba, como es CC, un proyecto que parte de los municipios y de los barrios, a diferencia de los partidos nacionales”, matizó.