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Diana Mora será la candidata de CC a la Alcaldía de Puerto de la Cruz el próximo año

La exconcejal, actual secretaria del comité local y directora del Área de Salud de Tenerife del SCS presenta la única candidatura con 116 avales una vez finalizado el plazo dado por el partido
Diana Mora será la candidata de CC a la Alcaldía de Puerto de la Cruz el próximo año
Diana Mora será la candidata de CC a la Alcaldía de Puerto de la Cruz el próximo año. | DA
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La secretaria del comité local de Coalición Canaria (CC) en el Puerto de la Cruz y directora del Área de Salud de Tenerife del Servicio Canario de la Salud (SCS), Diana Mora, ha presentado la única candidatura a la Alcaldía para las elecciones municipales del próximo año respaldada con 116 avales tras finalizar en la tarde de ayer el plazo dado por el partido.

La exconcejal y exconsejera del Cabildo de Tenerife presentará mañana su proyecto en una Asamblea General Extraordinaria con todas las personas afiliadas que se celebrará a las 19.00 horas en el hotel Marquesa, acompañada por el secretario de organización municipal y actual concejal de Servicios Generales, Alonso Acevedo, entre otros miembros del partido.
“Estamos trabajando para recuperar el espacio que CC ha tenido durante muchos años y para ello llevo un par de meses reuniéndome con los 512 afiliados, poniéndome a su disposición y creando equipo e ilusión. Incluso, hemos recuperado algunos que han querido apostar por este proyecto”, declaró Mora a este periódico.

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Hace un año fue elegida secretaría general del partido en el municipio y desde entonces ha trabajado junto a Acevedo y Elsie Tavío, la otra edil nacionalista, responsable del área de Comercio, Industria, Artesanía y Sector Primario, “pendiente de todas las propuestas que se llevan a los plenos del Ayuntamiento”. Además, es miembro de la mesa del pacto de gobierno firmado en agosto de 2024 junto con PP y Asamblea Ciudadana Portuense tras la moción de censura presentada contra el exalcalde del PSOE Marco González.

“Queremos devolverle a CC el protagonismo que ha perdido y a Puerto de la Cruz la excelencia que tuvo y que quedó estancada y eso pasa por conseguir la Alcaldía”, subrayó Mora. Para ello, hay que potenciar el Consorcio Urbanístico, un organismo supramunicipal que, a su juicio, “hay que retomar con otra fuerza”.

Pese a que es pronto para hablar del programa electoral, Mora ha comenzado a organizar grupos de trabajos y “los verdaderos protagonistas”, los vecinos y vecinas. “Queremos que sean parte del trabajo y que este se desarrolle de abajo hacia arriba, como es CC, un proyecto que parte de los municipios y de los barrios, a diferencia de los partidos nacionales”, matizó.

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