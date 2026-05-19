Un concejal de CC sufre una agresión a las puertas del Ayuntamiento

El concejal de Servicios Generales y Desarrollo Comercial del Puerto de la Cruz, Alonso Acevedo (CC), sufrió el pasado viernes una agresión sin motivo alguno por parte de un particular en la puerta del Ayuntamiento. Los hechos ocurrieron entre las 08.15 y 08.30 horas mientras esperaba a ser recogido para dirigirse a Santa Cruz, cuando el hombre se acercó a él y con el antebrazo y el codo le dio en el pecho y lo empujó hacia la columna que tenía detrás provocándole un golpe.
“Lo único que alcancé a escuchar fue reciclaje, reciclaje”, declaró el edil, quien confesó a este periódico que “no entiende” los motivos que llevaron a esta persona a reaccionar de esa manera.
Fue su compañero Felipe Rodríguez (PP), responsable del Turístico Costa Martiánez, Playas, Aparcamientos públicos, Cementerio y Patronato del Museo Arqueológico, quien logró parar al supuesto agresor, a quien Acevedo “conoce desde hace un montón de tiempo pero no guardo con él ningún tipo de relación”, hasta que llegaron los efectivos de la Policía Local.
Inmediatamente Acevedo se dirigió al centro de salud donde le confirmaron que tenía una contusión en la espalda. Además, el susto le provocó una subida de tensión “por la ansiedad y la impotencia de no poder hacer nada”.
“Yo intento ayudar a toda la ciudadanía, independientemente del color político que tenga una persona, para eso estamos en el servicio público”, sostuvo.
El concejal interpuso la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional con el parte de lesiones y confía en que este hecho se esclarezca a la mayor celebridad posible. “Lo hice porque hoy soy yo, pero mañana puede ser otro compañero o compañera”, apuntó.
El Ayuntamiento emitió ayer un comunicado para condenar esta agresión y manifestó su rechazo absoluto a cualquier acto de violencia, especialmente dirigido contra representantes públicos en el ejercicio de sus funciones. “La convivencia democrática debe sustentarse siempre en el respeto, el diálogo y la tolerancia”, subraya el escrito.
Todos los partidos políticos en los ayuntamientos de la Isla también rechazaron lo sucedido y manifestaron su apoyo al concejal, tanto por escrito como por redes sociales.
En las últimas semanas, el alcalde de Los Realejos, Adolfo González, también sufrió amenazas de muerte por parte de una abogada de Tenerife que pedía “la contratación de sicarios para matarlo”.