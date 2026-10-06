Feijóo se recrea en una descripción catastrofista del país y promete “aclarar” todos los casos del PSOE

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, apeló ayer constantemente al “cambio” ante las elecciones generales del próximo 29 de noviembre para cerrar esta “negra etapa” y emprender una “reconstrucción nacional”. Tras hacer, de nuevo, una descripción catastrofista de la realidad del país, aunque casi sin entrar en los datos económicos, aseguró que la convocatoria responde al “miedo” (aunque sostenía que se agotaría la legislatura porque Sánchez y sus socios querían alargarla todo lo posible) y que ahora intentará “esparcirlo” entre la población. A su juicio, la gestión del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, merece “el mayor de los castigos”.
“Por fin. Por fin España dirá lo que piensa, por fin volverá a hablar la mayoría. Por fin, decidirán los españoles. No unos pocos, no uno solo, todos los españoles”, dijo el dirigente conservador en una declaración institucional en la sede del PP, sin admitir preguntas ni recordar las elecciones del 23 de junio de 2023, cuando el PP se veía gobernando.
El jefe de la oposición dijo estar “plenamente seguro” de que la convocatoria del día 29 responde al “miedo”. “Miedo a que se conozca hasta el último detalla de lo que queda por saber en la maraña de casos de corrupción abiertos, los más graves de toda la democracia”, enfatizó, para añadir que es además un “último recurso desesperado para intentar esparcir ese miedo entre la población”. “El temor a la alternancia es un comportamiento profundamente antidemocrático pero tiene un antídoto infalible. Esta etapa aún no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos”, mostrándose convencido de que la mayoría quiere “pasar página” y anunciando que hará todo lo posible por aclarar los supuestos casos de corrupción del PSOE .
Por eso, afirmó que ahora depende de que completen el trabajo. “Ya no está en sus manos, está en las nuestras. Y si la gente responde, sé que, tras las elecciones, en buena medida estará en las mías. Por fin podrá irse quien nunca debió llegar tan lejos”. A su entender, la fecha de los comicios es “la única buena noticia que Sánchez podía dar”.
Las dudas de Abascal
Por su parte, y en Antena 3, el líder de Vox, el ultraderechista Santiago Abascal, al igual que Díaz Ayuso, animó ayer a votar “presencialmente”. “Que no voten por correo, les animo a que voten en la urna y que voten con seguridad”, señaló, asegurando que “en estos momentos” no se fía de “absolutamente nada” y esgrimiendo, como en 2023, que Sánchez “es capaz de cualquier cosa”.
Ambos dirigentes han vuelto a poner en el disparadero la fiabilidad del voto por correo, que ha venido experimentando un claro incremento en los últimos años, si bien aún sigue siendo un porcentaje muy residual frente al presencial y pese a que, en 2023, el único cambio que propició fue un acta más para el PP por Madrid en detrimento del PSOE. En esos comicios, solo supusieron el 7% del voto emitido.