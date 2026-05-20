El PSOE lamenta el retraso de la obra de la avenida Chayofita, en Arona

El PSOE de Tenerife y el PSOE de Arona lamentaron ayer que el Cabildo haya asumido, en la práctica, que las obras del soterramiento de la avenida Chayofita y del intercambiador de Los Cristianos no comenzarán durante este mandato, después de aprobar un modificado del contrato de redacción del proyecto que añade nuevos trabajos y otros cinco meses más de plazo.
La secretaria general del PSOE de Tenerife, Tamara Raya, y el portavoz socialista y exalcalde de Arona, José Julián Mena, advirtieron de que el gobierno insular de Coalición Canaria y PP “intenta vender como un gran avance lo que en realidad evidencia que el Cabildo sigue todavía en fase de redacción del proyecto y muy lejos del inicio de las obras”.
Ambos recordaron que la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, realizó en diciembre de 2023 una visita institucional a Arona en la que prometió invertir 90 millones de euros este mandato en mejorar la movilidad de Los Cristianos, un nuevo anuncio incumplido.
Los socialistas recuerdan que el contrato para redactar el proyecto fue adjudicado en septiembre de 2023 y formalizado en octubre de ese mismo año, con un plazo inicial de doce meses para su finalización. Sin embargo, el acuerdo aprobado el pasado 13 de mayo no supone ni la licitación ni el inicio de las obras, sino únicamente la modificación del contrato de redacción para ampliar el alcance técnico del proyecto y prolongar cinco meses más su elaboración.
“El anuncio del modificado confirma el fracaso de Rosa Dávila en materia de movilidad, porque después de casi tres años seguimos hablando de cambios en el proyecto mientras miles de personas continúan atrapadas cada día en colas interminables en Los Cristianos y la TF-1”, señaló Tamara Raya.
La dirigente socialista criticó además que el Cabildo “pretenda presentar esta situación como una buena noticia, cuando el propio documento aprobado deja claro que todavía queda por terminar el proyecto, supervisarlo, aprobarlo y licitar posteriormente las obras”.
Por su parte, José Julián Mena recordó que el PSOE de Arona siempre ha defendido una actuación integral para resolver el colapso de tráfico de Los Cristianos, basada en el soterramiento de Chayofita, nuevas conexiones con la TF-1 y la creación de un gran intercambiador de transporte.
“El tiempo ha terminado dando la razón a la solución integral que defendimos hace años, pero es una mala noticia que sigamos todavía hablando de modificaciones del proyecto mientras el tráfico empeora cada día”, afirmó el exalcalde socialista de Arona.