Fátima Lemes, alcaldesa de Arona: “Rechazamos ampliar, en mar o tierra, el puerto de Los Cristianos”

El Ayuntamiento de Arona presentará alegaciones contra el nuevo pantalán proyectado en el Muelle Viejo de Los Cristianos, ubicado en el entorno del puerto playero, sumándose a las reclamaciones de colectivos vecinales y sociales.
La alcaldesa, Fátima Lemes (PP), rechazó ante este periódico cualquier ampliación del puerto, “ya sea en mar o en tierra”, advirtiendo de que la instalación supondría un perjuicio por sus efectos sobre la movilidad, la estructura visual de la bahía y la actividad socioeconómica de la zona.
La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife publicó el pasado mes de abril en el Boletín Oficial de la Provincia la solicitud para habilitar un pantalán de 1.100 metros cuadrados sobre lámina de agua, una plataforma que estaría destinada a embarcaciones de excursiones y al servicio de Salvamento Marítimo. Según explicó Lemes, el Ayuntamiento comenzó a recabar informes desde que tuvo conocimiento del anuncio.
Las alegaciones municipales se centrarán precisamente en el impacto urbano y socioeconómico del proyecto, al entender que la localidad “ya no puede soportar más carga, más tráfico ni más actividades vinculadas a este puerto”.
La alcaldesa explicó, además, que mantuvo conversaciones con el presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Suárez, quien justificó la actuación por la necesidad de habilitar espacio para Salvamento Marítimo y para un barco de transporte de turistas. “No hay mala intención, pero el perjuicio para Los Cristianos es evidente”, sostuvo.
Lemes vinculó también la presión portuaria con la situación ambiental del litoral aronero y deslizó que la actividad en el entorno marítimo “podría estar relacionada” con la pérdida de la bandera azul en la playa. “Hay cosas que no podemos controlar, y es lo que pasa en el agua”, apuntó, aunque precisó que las alegaciones municipales no entrarán a valorar la calidad de las aguas, sino las consecuencias territoriales y sociales del proyecto.
En paralelo, el Ayuntamiento mantiene contactos con la Plataforma en Contra de la Ampliación del Puerto de Los Cristianos, conocida como los gorras rojas, que en las últimas semanas ha endurecido su discurso tras constatar —según denuncian— que ni la asociación vecinal ni el propio consistorio fueron escuchados durante la redacción del proyecto de remodelación redactado por el ente gestor de los puertos de la provincia.
La plataforma, en la misma línea que el Consistorio, considera que las actuaciones previstas responden “exclusivamente a intereses económicos y portuarios, sin tener en cuenta el modelo turístico y residencial de Los Cristianos”. Los representantes vecinales trasladaron recientemente esta preocupación a varios concejales del grupo de gobierno municipal, quienes también expresaron reparos ante iniciativas como el macroaparcamiento proyectado en la explanada portuaria y la transformación de la avenida de La Habana en una vía de alta capacidad. El puerto de Los Cristianos, principal infraestructura portuaria de tráfico regular en el archipiélago, habría recibido aproximadamente 2,5 millones de pasajeros en 2025.
Dentro de esta estrategia, la plataforma ha convocado una asamblea informativa abierta a vecinos y colectivos del municipio el próximo 22 de mayo, en el Centro Cultural de Los Cristianos, bajo el lema Playa sí, muelle no, con el objetivo de coordinar los próximos pasos frente a la ampliación portuaria y una posible manifestación.