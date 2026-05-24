Siam Park ofrece entradas gratuitas para las personas con nombres canarios: consulta aquí la lista

El parque acuático Siam Park celebrará el próximo sábado 30 de mayo, con motivo del Día de Canarias, una iniciativa especial vinculada a las raíces e identidad del Archipiélago. El parque permitirá el acceso gratuito a todas aquellas personas que tengan nombres que aparezcan en la lista de menceyes guanches o princesas canarias.
El mejor parque acuático del mundo anunció a través de sus redes sociales esta iniciativa, donde buscan hacer “un guiño a nuestra identidad y a nuestras raíces”.
Para beneficiarse de la promoción, las personas que tengan alguno de los nombres incluidos en la campaña solo deberán presentar su DNI en taquilla el mismo día para acceder gratis a las instalaciones.
Entre los nombres seleccionados figuran algunos históricos y muy ligados a la cultura aborigen canaria, como Bencomo, Añaterve, Beneharo, Pelinor, Tegueste o Acaimo, así como nombres femeninos como Dácil, Guayarmina, Guacimara, Cathaysa o Arminda.
La lista completa incluye los siguientes nombres:
Acaimo
Beneharo
Añaterve
Adjoña
Pelinor
Romen
Pelicar
Bencomo
Tegueste
Dácil
Guayarmina
Guacimara
Cathaysa
Arminda
La iniciativa coincide con una de las fechas más señaladas del calendario en el Archipiélago y busca conectar la celebración con un día lleno de diversión.