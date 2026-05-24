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Siam Park ofrece entradas gratuitas para las personas con nombres canarios: consulta aquí la lista

El mejor parque acuático del mundo anunció a través de sus redes sociales esta iniciativa
Siam Park sigue sin rival: el reino del agua ha sido elegido mejor parque acuático del mundo
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El parque acuático Siam Park celebrará el próximo sábado 30 de mayo, con motivo del Día de Canarias, una iniciativa especial vinculada a las raíces e identidad del Archipiélago. El parque permitirá el acceso gratuito a todas aquellas personas que tengan nombres que aparezcan en la lista de menceyes guanches o princesas canarias.

El mejor parque acuático del mundo anunció a través de sus redes sociales esta iniciativa, donde buscan hacer “un guiño a nuestra identidad y a nuestras raíces”.

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Para beneficiarse de la promoción, las personas que tengan alguno de los nombres incluidos en la campaña solo deberán presentar su DNI en taquilla el mismo día para acceder gratis a las instalaciones.

Entre los nombres seleccionados figuran algunos históricos y muy ligados a la cultura aborigen canaria, como Bencomo, Añaterve, Beneharo, Pelinor, Tegueste o Acaimo, así como nombres femeninos como Dácil, Guayarmina, Guacimara, Cathaysa o Arminda.

La lista completa incluye los siguientes nombres:

Acaimo
Beneharo
Añaterve
Adjoña
Pelinor
Romen
Pelicar
Bencomo
Tegueste
Dácil
Guayarmina
Guacimara
Cathaysa
Arminda

La iniciativa coincide con una de las fechas más señaladas del calendario en el Archipiélago y busca conectar la celebración con un día lleno de diversión.

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