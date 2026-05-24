Las altas temperaturas continuarán marcando el tiempo este lunes tanto en la Península como en las Islas. El calor en Canarias, donde los termómetros seguirán registrando valores muy por encima de lo habitual para esta época del año, seguirá siendo protegonista. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, las máximas podrían alcanzar los 38 grados en Badajoz y los 37 en Sevilla, mientras que en el Archipiélago se superarán los 34 y 36 grados en las Islas orientales.
La situación atmosférica estará condicionada por la presencia de una dana ya madura en el noroeste peninsular, lo que favorecerá la aparición de lluvias y tormentas localmente fuertes en comunidades como Galicia, Asturias y Castilla y León. A pesar de ello, gran parte del territorio nacional continuará bajo la influencia de las altas presiones, manteniendo un ambiente seco y muy cálido.
Fin del calor en Canarias
En Canarias, la jornada estará marcada por los cielos despejados, el predominio de viento moderado del norte y la presencia de calima, especialmente intensa en las Islas orientales. Las temperaturas máximas experimentarán incluso un ligero ascenso, consolidando un episodio de calor poco habitual para finales de mayo.
La Aemet prevé que los valores elevados continúen durante los próximos días en buena parte del Archipiélago, aunque los modelos meteorológicos apuntan a que las temperaturas comenzarán a bajar a partir del jueves 28 de mayo, cuando se espera una ligera entrada de aire más fresco y una reducción progresiva del calor.
Tormentas fuertes en el noroeste peninsular
Mientras tanto, en el noroeste de la Península se mantendrá la inestabilidad. Durante la mañana habrá intervalos de nubes medias y altas, aunque por la tarde crecerá abundante nubosidad de evolución que dejará chubascos y tormentas, algunas de ellas fuertes.
Las precipitaciones podrán ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes, especialmente en zonas de Galicia, Asturias y el noroeste de Castilla y León. Tampoco se descartan tormentas aisladas en otros puntos de la meseta Norte y en áreas de la cordillera Cantábrica y el Pirineo.
Temperaturas altas para la época
Las máximas aumentarán de forma notable en Canarias y en el Cantábrico, mientras que descenderán ligeramente en el oeste de Galicia. En el resto del país apenas se esperan cambios, manteniéndose valores muy elevados para finales de mayo.
Además de Canarias, se prevé que se superen los 34-36 grados en amplias zonas del cuadrante suroeste peninsular, el valle del Ebro y puntos del Cantábrico.
Viento fuerte en el Estrecho y ambiente estable en gran parte del país
En el resto del territorio dominará la estabilidad atmosférica, con cielos poco nubosos o despejados y algunos intervalos de nubes altas. También podrían aparecer nubes bajas y brumas costeras en litorales del norte peninsular y Baleares.
El viento soplará de componente este y sur en la Península, con intensidad moderada en el Cantábrico y el sur. En el entorno del Estrecho se esperan intervalos fuertes y rachas muy intensas. En Canarias continuará el régimen de alisios moderados.