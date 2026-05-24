Cambio radical en las previsiones meteorológicas. El tiempo en Canarias experimentará este lunes un repunte térmico de gran intensidad que pondrá a prueba los termómetros de gran parte de las islas. Según ha advertido de forma oficial la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el Archipiélago se enfrenta a un inicio de semana marcado por un ambiente puramente veraniego, donde los cielos despejados convivirán con una intensa presencia de polvo en suspensión y valores térmicos que llegarán a superar los 34 y hasta los 37 grados en puntos localizados.
Esta situación contrasta de forma directa con lo que ocurre en el territorio continental español. Mientras la Península se prepara para sufrir los embates de una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) ya madura, que descargará chubascos tormentosos acompañados de granizo y rachas de viento muy fuertes en el cuadrante noroeste, las islas se blindan bajo la clara influencia de las altas presiones. La estabilidad reinará en el cielo canario, pero la presencia de una masa de aire cálido de origen africano transformará por completo la sensación térmica habitual de este mes de mayo.
El tiempo en Canarias se complica: aviso por termómetros disparados
El ascenso térmico será generalizado, pero afectará de manera especialmente notable a las zonas del interior y a las medianías orientadas hacia el sur y el oeste de las islas. Las previsiones del organismo público apuntan a que los 34 grados centígrados se superarán con extrema facilidad en el sur de Gran Canaria, así como en las islas de Lanzarote y Fuerteventura. En estas dos últimas, la Aemet no descarta que los termómetros consigan tocar de forma puntual la preocupante barrera de los 37 grados en las horas centrales del día, lo que supone un registro extremadamente elevado para estas fechas.
Tenerife tampoco escapará a esta oleada de aire sahariano. En la vertiente sur tinerfeña es bastante probable que los registros alcancen localmente los 34 grados, mientras que en la capital, Santa Cruz de Tenerife, los termómetros escalarán cómodamente por encima de los 31 grados. En el norte de las islas de mayor relieve se mantendrán algunos intervalos de nubes bajas a primera hora, un pequeño respiro que desaparecerá rápidamente a medida que avance la jornada y el sol gane terreno absoluto.
El regreso de la calima y el cambio de viento en el Archipiélago
El otro gran protagonista indiscutible de las próximas horas será el polvo en suspensión. La calima hará acto de presencia de manera generalizada en toda la comunidad autónoma, mostrándose con una densidad mucho mayor y abundante sobre las islas orientadas al este del Archipiélago. En las islas occidentales, el polvo africano se dejará notar especialmente en las medianías y en las cumbres más altas, reduciendo la visibilidad de manera progresiva y empeorando la calidad del aire respirable.
En cuanto al régimen de vientos, el panorama meteorológico experimentará una leve tregua respecto a las fuertes rachas de jornadas previas. La Aemet predice que soplará viento de componente norte con una intensidad moderada en la mayor parte de Canarias. No obstante, en las zonas de costa baja las brisas jugarán un papel clave, manteniendo un ambiente algo más fresco, mientras que en las cumbres la intensidad podría ser puntualmente mayor, arrastrando la masa de aire cálido con mayor celeridad.
Ante esta tesitura, los expertos recomiendan evitar las exposiciones prolongadas al sol durante las franjas horarias de máxima radiación (entre las 11:00 y las 16:00 horas), mantener una hidratación constante y extremar la precaución en las carreteras si la visibilidad disminuye notablemente debido a la masa grisácea de la calima. El tiempo en Canarias continuará mostrando esta faceta sofocante durante los primeros días de la semana, configurando el primer gran episodio de calor real de este año en las islas.