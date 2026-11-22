Esta es la historia de Mark Rossini, exagente del FBI que pudo haber evitado los trágicos atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. Pero también lo es de Álvaro Soto, el periodista de investigación que supo tirar del hilo. Esta particular relación dio como resultado el libro Agente Rossini: La historia del hombre que pudo haber evitado el 11-S, que será presentado por ambos protagonistas en el festival Haciendo Historia, el próximo 25 de noviembre, a las 18:30 horas, con entrada gratuita, en el Museo de Historia y Antropología de Tenerife (Casa Lercaro), en La Laguna.
Una vida de película: “La persona más carismática que he conocido”
Mark Rossini es un hombre amable, educado, puntual, que tras nuestra conversación telefónica manda un WhatsApp para agradecer el interés por su historia, porque es una historia digna de película. Una vez se investiga sobre él y descubres su trato, inevitablemente, tu imaginación se traslada a la encarnación de James Bond.
Mark Rossini es un hombre amable, educado, puntual, que tras nuestra conversación telefónica manda un WhatsApp para agradecer el interés por su relato, porque es una historia digna de película. Una vez se investiga sobre él y descubres su trato, sencillo y cercano, casi magnético, inevitablemente tu imaginación se traslada a la encarnación de James Bond.
“Rossini tiene como cinco o seis historias que, para cada uno de nosotros, sería la historia de nuestra vida. Incluso de su primera época como actor e investigador privado, que lo hace en la agencia Kroll, es apasionante, porque él investiga a Ferdinand e Imelda Marcos, toda la historia de los zapatos de Imelda sale adelante gracias a sus investigaciones. Él entra en el FBI dudando entre ser actor o agente federal, que también es algo muy de ficción”, admite Álvaro Soto, periodista y autor de Agente Rossini: La historia del hombre que pudo haber evitado el 11-S.
Como muchas historias periodísticas que acaban siendo un éxito, este libro también empezó casi por casualidad: “Un día le dije a mi jefe que necesitaba un rato para ver una noticia de un agente del FBI en España llamado a declarar en Estados Unidos. Encontré, tras mucho buscar en redes sociales, a una política española que podía servirme de contacto. Esa conversación lo cambió todo. Durante una hora es un monólogo suyo en el que dice ‘es un personajazo’, ‘el tío más carismático que conozco’ o es ‘guapísimo’. Me habló de su trabajo como actor y me dijo que había trabajado en España y en un momento me dice ‘él asegura que puedo haber evitado el 11S’. A partir de ahí supe que había una historia como la que cuento”.
Mark Rossini y el 11S
Aunque el titular, y lo que afirma Rossini puede resultar sumamente llamativo la realidad es simple. Mark Rossini, exagente del FBI estadounidense, desempeñó un papel clave en uno de los mayores fallos de inteligencia que precedieron a los atentados del 11 de septiembre de 2001. Destinado en la unidad Alec Station de la CIA, encargada de seguir los movimientos de Osama bin Laden, Rossini tuvo acceso en enero de 2000 a información sobre dos miembros de Al Qaeda, Khalid al-Mihdhar y Nawaf al-Hazmi, que habían participado en una reunión terrorista en Malasia. Los servicios de inteligencia descubrieron que al menos uno de ellos disponía de un visado para entrar en Estados Unidos. Rossini y su compañero Doug Miller intentaron trasladar esos datos al FBI, pero, según el testimonio del propio exagente, sus superiores en la CIA les prohibieron compartir la información. Ambos terroristas terminaron entrando en territorio estadounidense sin ser vigilados por el FBI.
Veinte meses después, Al-Mihdhar y Al-Hazmi participaron en el secuestro del avión de American Airlines que se estrelló contra el Pentágono durante los atentados del 11-S.
Hasta el momento, como reconoce Soto, Rossini, en varios artículos y libros, era “un actor secundario que merecía ser un actor principal”, por lo que, tras mucho tiempo intentando contactar con él, el estadounidense aceptó.
“Me prohibieron alertar sobre lo que fue el 11S; pienso en ello cada día”
Rossini habla sobre este asunto con la misma pasión que destilaba en sus años en el FBI. “No hay día que de mi vida en el que no piense en lo que ocurrió y no tenía que haber pasado·, admite en tono triste: “Desde aquel terrible día el mundo cambió para siempre”.
La pregunta es sencilla y directa: ¿Por qué no permitieron transmitir aquella vital información al FBI? La respuesta sigue sin llegar, como reitera el exagente: “Me prohibieron pasar la información que hubieran evitado esos atentados. Tan simple como eso. Me prohibieron pasar esa información que tenía que haber sido pasada. Nadie ha contestado por qué no se permitió. Ellos no quieren contestar esa pregunta, porque no quieren enfrentar ni admitir la realidad. Ellos tenían la obligación de pasar esta información tan crítica, que pertenece a Estados Unidos. Terroristas viajaron a América, llegaron a California y no informaron al FBI cuando, cada día, están informando al FBI de muchas otras cosas”.
Una de las claves es la mala relación personales entre los responsables de la CIA y el FBI en aquellos momentos: “Oficialmente teníamos buena relación, pero lo que puede arruinar todo es la persona que está en el lugar, las relaciones personales. El problema es cuando la política llega a este asunto. La relación es bastante buena, pero depende mucho de las personalidades de los jefes. En la CIA me han dado todo lo que queríamos, pero cuando hay un conflicto entre personas, que es lo que ocurrió, todo se complica”.
Álvaro Soto, tras años de investigación para dar como resultado un trabajo tan documentado como brillante, coincide con Rossini: “Que se hubieran llevado bien entre los dos jefes de las dos grandes agencias habría evitado el mayor atentado de la historia, pero no querían intercambiar información. Eso te lo dice gente que trabajó en España con Rossini, que recalcan que el factor personal es clave. Rossini, 25 años después, todavía se echa a llorar recordando el 11S”.
La tapada pista de Arabia Saudita
Es necesario dejar claro, como el propio Álvaro Soto recalca, que Rossini está “alejado de las teorías de la conspiración, tipo Mossad o bombas puestas en los edificios” porque desvía la anteción de lo importante: el vínculo del 11S con Arabia Saudita: “Ha ido cambiando. Al principio decían que no habia vínculo y, poco a poco, los informes desclasificados han demostrado que parece difícil que un país como Arabia Saudita, con un régimen tan radical en algunos aspectos, no supiera que 15 de sus súbditos estaban montando el mayor atentado de la historia. También parece muy difícil que nadie lo financiara”.
Pero, el propio exagente pone especial énfasis en el rastro saudí, y lo hace de una manera clara, directa, como todo lo que dice: “¿Por qué se ha tapado la pista de Arabia Saudita? Por muchas cosas. El petróleo, porque el mundo sigue controlado por el petróleo. Hay una frase que dice Love makes the world go round (el amor hace girar el mundo) pero lo que hace girar el mundo es el petróleo. Si 15 de los 19 terroristas eran de Arabia Saudita y si el FBI advirtió de esta situación, porque los ciudadanos de Arabia podían entrar sin problema a Estados Unidos, el reino hubiera perdido su respeto en el Islam. La importancia de Arabia para Estados Unidos, por la posición que les da dentro del mundo árabe es muy importante. Todo aquello también habría afectado a las relaciones entre ambos países. Esta es la clave”.
Por ello, Rossini reitera que lleva “dos décadas” tratando de explicar y demostrar por qué “la información que conseguimos, vital, no fue pasada. Las familias de las víctimas se preguntan lo mismo. ¿Si a diario transmites tanta información, por qué no esto? No tiene sentido ni excusa. Lo que hacen es callar. Había que vigilar a un grupo de personas, eso fue lo que se le dijo para controlar la situación. Nada más y nada menos. En la vida las respuestas son simples, pero la gente no lo quiere aceptar”.
Un mundo que nunca volvió a ser el mismo
Lo que resulta evidente es que el mundo nunca volvió a ser el mismo desde el 11S y que los atentados fueron solo una parte -terrible- de muchas situaciones que llegaron después, como indica el exagente del FBI: “Bin Laden dijo ‘Quizás no hemos logrado derrotar a Estados Unidos, pero seguimos aplicando esta política de desangrarlos hasta llevarlos a la bancarrota’. Se refería a la multiplicación del gasto en seguridad, destrozando la economía con la inversión militar”.
“Vivimos en un mundo de miedo, bajo una economía del miedo, con vigilancia, vigilancia y vigilancia. Vivimos en fortalezas”, señala el estadounidense, con el mismo aplomo que ha mantenido durante los últimos 25 años al referirse al 11S.
En su vida de novela de espías, Mark Rossini sigue pensando “cada día y cada noche” en todo aquello, pero rechaza que sea “una persona especial” porque “todos lo somos. “Mucha gente dice que si alguien quiere hacer una película sobre mi vida, lo deje, se lo permita, pero, por el momento, mi vida sigue ahora en Madrid”, dice antes de despedirse con el mismo tono amable de toda nuestra conversación.