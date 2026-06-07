El aviso de la Aemet que pone en alerta a las Islas: regresa el viento fuerte en Canarias con rachas extremas

La estabilidad meteorológica que muchos esperaban para el arranque de la semana no terminará de asentarse en todo el territorio nacional. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha lanzado su última predicción para este lunes, confirmando un escenario de contrastes térmicos brutales y, sobre todo, la persistencia de un notable viento fuerte en Canarias. Mientras el interior peninsular experimenta un ascenso térmico extraordinario que rozará valores veraniegos, el archipiélago canario se blindará ante el empuje de unos vientos alisios que prometen complicar la jornada en las áreas más expuestas.
Riesgo severo por el viento fuerte en Canarias según la Aemet
El principal foco de atención para las próximas horas se sitúa en el Atlántico. El régimen de vientos alisios continuará soplando de forma moderada en general, pero se intensificará de manera crítica en puntos específicos de las islas. La Aemet ha advertido que el viento fuerte en Canarias alcanzará rachas muy fuertes, capaces de superar con facilidad los 70 kilómetros por hora. Esta situación afectará principalmente a las vertientes sureste y noroeste de las islas de mayor relieve, así como a las zonas de cumbre, donde las ráfagas pueden poner en riesgo las actividades al aire libre.
Acompañando a este temporal de viento, los cielos en el norte del archipiélago se mantendrán predominantemente nubosos. Las capas de nubes bajas serán una constante durante la primera mitad del día, aunque la probabilidad de precipitaciones significativas se mantiene baja. En cuanto al termómetro en las islas, los expertos apuntan a que no se registrarán variaciones de gran calado, manteniendo un ambiente fresco en las zonas azotadas por el alisio y temperaturas más suaves en las vertientes orientadas al sur.
Contrastes térmicos de norte a sur de la Península
Lejos del impacto del viento fuerte en Canarias, la Península Ibérica vivirá una jornada marcada por una dualidad climática extrema. Por un lado, las temperaturas máximas protagonizarán subidas notables, sumando más de seis grados de golpe en zonas del interior de la Comunidad Valenciana, áreas colindantes y en las depresiones de la mitad sur peninsular. Los ciudadanos de los valles del Guadalquivir verán cómo los termómetros escalan de forma alarmante hasta rozar los 37 grados de máxima, una cifra que anticipa un calor sofocante. En el nordeste, las depresiones del Ebro registrarán valores por encima de los 34 grados.
Esta subida térmica vendrá acompañada de lo que la Aemet define como noches tropicales. En puntos de La Mancha y el propio valle del Guadalquivir, los termómetros se negarán a bajar de los 20 grados durante la madrugada, dificultando el descanso nocturno. Sin embargo, el panorama será radicalmente opuesto en el norte peninsular. Un frente atlántico, aunque poco activo, rozará el área cantábrica y Galicia, dejando cielos cubiertos, brumas matinales y lluvias débiles. El desplome de las temperaturas en el Cantábrico oriental y el alto Ebro será localmente extraordinario, con caídas que superarán los diez grados respecto a las jornadas previas.
Inestabilidad por la tarde y rachas extremas en el Ebro
La nubosidad de evolución diurna marcará la segunda mitad del lunes en el cuadrante nordeste de la Península. La combinación del calor acumulado y la entrada de aire más fresco en altura potenciará el desarrollo de tormentas en el entorno de los Pirineos y en la provincia de Teruel. La Aemet no descarta que estas precipitaciones vespertinas sean localmente fuertes y vayan acompañadas de aparato eléctrico.
El viento también será un factor determinante en la Península. Se prevé un predominio de componentes norte y oeste, con intervalos de fuerte intensidad en Castilla y León durante la tarde. El cierzo irrumpirá con fuerza en el valle del Ebro, estimándose rachas que podrían rebasar los 70 kilómetros por hora, igualando en intensidad al viento fuerte en Canarias. En los litorales del Mediterráneo central y sur, las brisas costeras ofrecerán un ligero alivio térmico antes de que el viento role a poniente en el área del Estrecho. Baleares, por su parte, disfrutará de un ascenso de las máximas con cielos mayoritariamente despejados y vientos flojos del este. Las autoridades recomiendan extremar las precauciones en los desplazamientos por carretera en todas las zonas afectadas por rachas de viento extremas y tormentas localizadas.