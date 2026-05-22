Últimos días para solicitar la ayuda de hasta 300 euros del IBI de la vivienda en La Laguna: cómo pedirla

El Ayuntamiento de La Laguna, mediante la concejalía de Bienestar Social y Calidad de Vida, encara los últimos días del periodo de tramitación para una de las prestaciones directas destinadas al soporte económico familiar.
Los ciudadanos que cumplan con los criterios de vulnerabilidad tienen hasta el próximo lunes, 25 de mayo, para registrar la solicitud de las ayudas económicas enfocadas a sufragar el gasto del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de la vivienda habitual.
Esta convocatoria pública, denominada de forma popular como IBI Social, cuenta con una aportación presupuestaria global que asciende a los 10.000 euros para el presente ejercicio. El objetivo fundamental de esta medida es actuar como un soporte directo en la economía doméstica de las personas físicas y unidades familiares que registran un reducido nivel de renta.
Cuantía de la ayuda económica
La regulación de la convocatoria, cuyas bases fueron de acceso público desde el pasado 24 de abril, determina que el importe subvencionable cubrirá el 100% de la cuota líquida abonada en el ejercicio fiscal anterior en concepto de IBI de la residencia permanente.
No obstante, las bases administrativas fijan un límite económico, estableciendo que en ningún caso el abono individual podrá superar la cuantía máxima de 300 euros por solicitud.
Requisitos para los solicitantes del IBI Social
Para acceder a esta prestación, los solicitantes deben acreditar el cumplimiento riguroso de las siguientes condiciones de habitabilidad y propiedad que constan en la normativa oficial de la corporación local:
- El solicitante debe ostentar la condición de propietario del inmueble.
- No se admitirán en la convocatoria otros derechos reales distintos a la propiedad directa sobre la edificación.
- Se concederá únicamente una única ayuda por unidad familiar, la cual debe estar vinculada de forma obligatoria a la vivienda habitual.
- Los beneficiarios deben reunir los baremos de escasos recursos económicos detallados de forma íntegra en las bases alojadas en el portal web de la corporación.
La concejala del área de Bienestar Social, María Cruz, ha insistido en la necesidad de que los vecinos con derecho a la prestación ejecuten el trámite antes del vencimiento del periodo fijado. La representante pública remarcó que el propósito institucional es que ninguna familia con opción a este recurso quede excluida, puesto que la medida supone un alivio financiero relevante, recordando además que el consistorio dispone de otras líneas de apoyo frente a la vulnerabilidad social.
Canales habilitados y métodos de tramitación
El ciudadano dispone de diferentes vías oficiales para formalizar la presentación de la documentación requerida por la administración:
- Vía presencial: En las oficinas del Registro General del Ayuntamiento de La Laguna.
- Vía descentralizada: En cualquiera de los registros habilitados en las diferentes Tenencias de Alcaldía del municipio.
- Vía telemática: A través de internet, utilizando la sede electrónica disponible en la página web oficial del Ayuntamiento de La Laguna.
- Otras vías legales: Por medio de cualquiera de los mecanismos que contempla la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Mecanismo de abono y efectividad de la ayuda
Una vez finalizado el proceso de baremación y aprobada la solicitud, el beneficio económico se ejecutará de manera preferente a través de un expediente de compensación. Esta rebaja fiscal se aplicará directamente sobre la cuantía del IBI que el ciudadano tenga pendiente de liquidar de cara al ejercicio siguiente al de la solicitud de la ayuda, un movimiento contable que se especificará de forma transparente en la propia notificación del acuerdo de concesión al interesado.
Para aquellos casos particulares en los que el contribuyente ya haya realizado el pago total del IBI correspondiente al año de la ayuda, impidiendo con ello la aplicación de la fórmula de compensación de deudas, el Ayuntamiento de La Laguna procederá a realizar el pago directo de la ayuda económica mediante transferencia financiera al beneficiario.