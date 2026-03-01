el jardÍn

La imagen del día desde el aire: un piloto capta el regreso de la nieve al Teide tras el último temporal

Un piloto capta desde su avión el regreso de la nieve al Teide tras la inestabilidad de esta semana
La imagen del día desde el aire: un piloto capta el regreso de la nieve al Teide tras el último temporal
@maiweel
Tras una semana de intensa inestabilidad meteorológica, marcada por rachas de viento que han rozado los 100 km/h, el Teide ha vuelto a vestirse tímidamente este fin de semana de blanco.

La imagen, que ya circula por redes sociales, ha sido inmortalizada desde una perspectiva privilegiada: la cabina de un avión que sobrevolaba la isla en este fin de semana.

  Canarias finaliza la alerta por viento tras registrar las 10 rachas más fuertes de España

El vídeo, grabado por un piloto, muestra con total nitidez cómo el manto blanco cubre de nuevo parte del pico más alto de España.

Los accesos al Teide permanecen abiertos

Aunque la intensidad de esta nevada no alcanza las cotas registradas a principios de este año, cuando un temporal de frío dejó una estampa de postal con espesores de nieve que obligaron al cierre de los accesos al Teide durante días, el regreso de la nieve ha sido recibido con entusiasmo por los tinerfeños.

El Cabildo de Tenerife reabrió el pasado viernes los accesos al Parque Nacional del Teide tras la retirada de nieve en las carreteras TF-24 y TF-21. Se recomienda extremar la precaución y consultar el estado de las vías antes de subir.

Esta aparición de la nieve es la consecuencia directa del “giro radical” que ha vivido el tiempo en Canarias en este arranque de marzo.

Mientras las zonas de costa han sufrido el embate del alisio y el fuerte oleaje, en las medianías altas y cumbres las temperaturas han caído lo suficiente como para que las precipitaciones de la última madrugada cuajaran en forma de nieve.

