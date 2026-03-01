Canarias registró las 10 rachas de viento más fuertes de toda España: finaliza la alerta tras rozar los 100 km/h en las Islas

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha dado por finalizada este domingo la alerta por viento que afectaba a las islas de La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, así como la prealerta en el resto de la comunidad autónoma. La decisión llega tras una mejoría evidente de las condiciones, aunque el fin de semana deja datos que confirman la intensidad del fenómeno.
Un ‘top 10′ puramente canario
Lo vivido durante la jornada del sábado no fue una sensación subjetiva. Los datos de la AEMET confirman que las diez rachas de viento más fuertes registradas en toda España tuvieron lugar en Canarias. El “podio” del vendaval lo lideró San Bartolomé de Tirajana, donde se alcanzaron los 96 kilómetros por hora, seguido de cerca por Arure (92 km/h) y Tasarte-La Aldea (91 km/h).
Otros puntos como Agüimes, Candelaria y el aeropuerto de Lanzarote también se colaron en este ranking nacional, con rachas que oscilaron entre los 87 y los 90 km/h, provocando numerosas incidencias y manteniendo en vilo a los servicios de emergencia.
Domingo de transición hacia la calma
Aunque la alerta se ha desactivado este mediodía, las primeras horas del domingo todavía recordaron que el temporal seguía presente. Localidades como Arure volvieron a marcar máximos de 86 km/h, mientras que en El Pinar o Vallehermoso las rachas superaron los 75 km/h durante la madrugada.
Sin embargo, la tendencia a la baja del viento ha permitido al Ejecutivo regional levantar las medidas de precaución. Canarias se despide así de un arranque de marzo marcado por un “giro radical” que ha situado al archipiélago como el punto más ventoso del país durante las últimas 48 horas.
Las 10 rachas más fuertes en Canarias (y en España) este fin de semana:
- San Bartolomé de Tirajana: 96 km/h
- Arure: 92 km/h
- Tasarte-La Aldea: 91 km/h
- Agüimes: 90 km/h
- Vallehermoso-Alto Igualero: 89 km/h
- Candelaria: 89 km/h
- Aeropuerto de Lanzarote: 87 km/h
- Lomo Pedro Alfonso: 86 km/h
- La Aldea: 84 km/h
- Pájara: 81 km/h