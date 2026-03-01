El tiempo da un giro en Canarias: aviso por rachas ‘muy fuertes’ y olas de 4 metros para empezar marzo

El primer domingo de marzo no será precisamente tranquilo en el Archipiélago. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado los avisos por un alisio que soplará con intensidad, dejando rachas muy fuertes y una situación marítima que obligará a extremar las precauciones en las costas, especialmente en el norte de las islas de mayor relieve.
Viento y lluvia: las dos caras de la jornada
El gran protagonista del día será el viento de componente noreste. Se esperan rachas fuertes o muy fuertes en las vertientes sureste y noroeste de las islas, afectando con especial dureza a Tenerife, Gran Canaria y La Gomera durante la primera mitad del día. Aunque el viento tenderá a amainar por la tarde, en zonas como el extremo noroeste de El Hierro o la zona de El Paso (La Palma), el inicio del día será especialmente desapacible.
En cuanto al cielo, el “panza de burro” se instalará en el norte de las islas, con cielos nubosos y probabilidad de lluvias débiles que serán más persistentes en las medianías. Por el contrario, las vertientes sur disfrutarán de cielos poco nubosos o despejados, aunque con un ligero descenso de las temperaturas.
Aviso por mar gruesa y heladas en el Teide
La situación en el mar es de las que conviene vigilar. La Aemet prevé mar gruesa con vientos que pueden alcanzar fuerza 7 u 8 en algunos puntos, generando olas de fondo de hasta 3 metros de forma generalizada, que podrían llegar a los 4 metros en el litoral norte de Tenerife. Además, en la costa norte de Gran Canaria se esperan algunos aguaceros por la tarde que podrían complicar las actividades al aire libre.
En las cumbres centrales de Tenerife, el invierno aún no se ha ido: se esperan heladas débiles en las zonas más altas, acompañando a ese descenso térmico que será más notorio en las medianías del sur y el oeste.
Isla a isla
- Tenerife: Nuboso al norte con lluvias débiles. Viento fuerte en el sureste y noroeste. Heladas en el Teide.
- Gran Canaria: Lluvias en medianías del norte por la mañana y aguaceros costeros por la tarde. Sol en el sur.
- Lanzarote y Fuerteventura: Intervalos nubosos, más claros al sur. Alisio moderado con intervalos fuertes.
- La Palma, La Gomera y El Hierro: Nubosidad al norte con lluvias ocasionales. Rachas muy fuertes de viento en cumbres y vertientes expuestas.