Alerta en Canarias: rachas de 90 km/h y un cambio brusco en el tiempo

Domingo de fuerte inestabilidad en el archipiélago. La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha ratificado la situación de alerta por viento en las islas de La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, una medida que entró en vigor con especial intensidad durante la jornada de este sábado 28 de febrero.
Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el escenario meteorológico estará marcado por rachas que podrían superar los 90 km/h y un estado de la mar especialmente adverso.
Alerta en tres islas
El ámbito territorial de la alerta se centra en La Gomera, así como en las vertientes sur y zonas de cumbres de Tenerife y Gran Canaria. En estas áreas, el episodio de viento del noreste se manifestará con rachas muy fuertes en las vertientes sureste y noroeste.
En el caso de La Gomera, la situación es especialmente sensible, ya que se espera que las rachas máximas sobrepasen los 90 km/h. No se descarta que estas condiciones afecten también, de forma ocasional, a las medianías del sur de Gran Canaria y al extremo noroeste de Tenerife. El resto del archipiélago se mantiene, por el momento, en situación de prealerta.
Previsión de lluvias y cielos nubosos
Más allá del viento, el domingo se presenta con un predominio de cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve. La Aemet apunta a una alta probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, que serán más persistentes en las zonas de medianías durante la primera mitad del día.
En Gran Canaria, se esperan aguaceros en la costa norte durante la tarde, mientras que en el sur de las islas la tendencia será hacia cielos poco nubosos o despejados, ofreciendo un contraste térmico y visual habitual en estos episodios de alisio fuerte.
Estado de la mar: olas de hasta 4 metros
La situación costera obliga a extremar las precauciones. Se prevé viento del norte o nordeste con fuerza 4 a 6, arreciando a fuerza 7 u 8 en canales entre islas. Esto provocará fuerte marejada o mar gruesa, con mar de fondo del norte y olas que alcanzarán los 4 metros de altura en el norte de Tenerife. Se recomienda evitar el tránsito por diques, muelles y zonas de costa expuestas al embate del mar.
Descenso térmico y heladas
En cuanto a las temperaturas, se registrarán ligeros descensos, especialmente notables en las medianías orientadas al sur y oeste. En las cumbres centrales de Tenerife, la combinación de humedad y frío podría dar lugar a heladas débiles, un recordatorio de que el invierno aún mantiene su pulso en las zonas altas del archipiélago.
El tiempo para este domingo en Canarias, isla a isla:
- Tenerife y Gran Canaria: Nubosidad al norte con lluvias débiles. Viento muy fuerte en vertientes SE y NW.
- La Gomera: Máxima precaución por rachas de 90 km/h y cielos cubiertos al norte.
- Lanzarote y Fuerteventura: Intervalos nubosos y alisio moderado con rachas fuertes en Jandía.
- La Palma y El Hierro: Nubosidad retenida al norte con baja probabilidad de lluvias.
El Gobierno de Canarias recomienda a la población seguir los consejos de autoprotección, asegurar puertas y ventanas, y evitar desplazamientos innecesarios en las zonas bajo aviso de alerta.