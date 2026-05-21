El Asado del Cochino: 400 kilos de carne, 100 de papas y es gratis

La gastronomía popular y las tradiciones más arraigadas del mundo rural vuelven a ser las grandes protagonistas en el archipiélago. El municipio de Valleseco, ubicado en las medianías de Gran Canaria, se prepara para revivir uno de sus eventos más multitudinarios y esperados por los amantes del buen comer. El próximo lunes 25 de mayo, coincidiendo con el Día Grande en honor a San Vicente Ferrer, patrón de la localidad, las calles del casco histórico se inundarán del inconfundible aroma de la leña y la carne a la brasa.
La Plaza del pueblo y sus calles aledañas se transformarán en un gigantesco comedor al aire libre. La organización de las fiestas prevé la llegada de cientos de comensales, tanto residentes como visitantes de otras islas, atraídos por una jornada de convivencia, hospitalidad y sabor netamente canario.
Qué comer en el Asado del Cochino de Valleseco
El despliegue culinario para esta edición promete batir récords de asistencia. El área de Festejos del Ayuntamiento de Valleseco, bajo la dirección de Pacuco Rodríguez Vega, ha confirmado que se asarán un total de cuatro cochinos, lo que supone alrededor de 400 kilos de carne listos para el disfrute del público.
Para acompañar semejante cantidad de género, la organización preparará 100 kilos de papas arrugadas, acompañadas de los tradicionales mojos canarios y diversos enyesques típicos de la tierra. Este gigantesco banquete popular es posible gracias a la estrecha colaboración del colectivo Amigos de Tenteniguada Almendro en Flor, junto a empresas locales como Hermanos Pérez, la Frutería Vicente Pérez y Kalise. Además, el reconocido cocinero Tito Santana liderará a una treintena de vecinos y vecinas que, de forma voluntaria, trabajarán desde tempranas horas para que la carne quede en su punto exacto Crujiente por fuera y jugosa por dentro.
El alcalde del municipio, José Luis Rodríguez Quintana, ha querido poner en valor el peso etnográfico de este evento festivo:
“Esta celebración representa una parte importante de nuestra identidad y de nuestras tradiciones populares, recuperando el espíritu de las antiguas matanzas y compartiendo en comunidad una jornada de convivencia y hospitalidad”.
Conciertos, folclore y la esperada verbena de Paco Guedes
La oferta del lunes 25 de mayo en las medianías no se limitará exclusivamente al apartado gastronómico. El Ayuntamiento ha diseñado un completo programa cultural y de animación pensado para todas las edades, garantizando que el ambiente festivo se prolongue durante toda la jornada.
La música en directo comenzará a amenizar la plaza con propuestas multiculturales muy variadas. Entre los platos fuertes artísticos del día se encuentra la actuación del Coro Errante de la Comarca de la Sidra de Asturias, aportando un toque de intercambio cultural único, seguido por el ritmo y la energía de El Mariachi. Sin embargo, el momento más esperado por los jóvenes y mayores llegará con la gran verbena popular a cargo de Paco Guedes, un auténtico referente de las fiestas en las islas que asegura llenar la pista de baile hasta el cierre del evento.
Una tradición de las medianías de Gran Canaria con valor cultural
Más allá del carácter lúdico y del consumo rápido de los enyesques, el Asado del Cochino conserva un profundo valor cultural y etnográfico. Este acto rinde homenaje directo a las costumbres del sector ganadero y agrícola de la zona alta de la isla, recordando una práctica fundamental para la economía familiar de antaño en las zonas rurales de Gran Canaria.
Con los años, el evento ha sabido evolucionar hasta consolidarse de forma definitiva como el acto central y más concurrido de las fiestas patronales de San Vicente Ferrer. Las autoridades locales ya han lanzado una invitación abierta a toda la ciudadanía de Canarias para que se acerquen a Valleseco este lunes festivo, asegurando una experiencia donde la seguridad, el ambiente familiar, la buena música y el sabor de la cocina tradicional están completamente garantizados.