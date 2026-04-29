Maspalomas Pride by Freedom celebra un 25 aniversario con eventos culturales, música, galas y actos de reivindicación

El evento internacional Maspalomas Pride by Freedom celebrará su 25 aniversario con un programa especial que ofrecerá, del 4 al 10 de mayo, eventos culturales, ocio y diversión, música, galas en el Yumbo, fiestas en hoteles y actos de reivindicación, como el Desfile de Carrozas por las principales calles de Playa del Inglés.
El acto de presentación contó con la asistencia de Antonio Morales, Presidente del Cabildo de Gran Canaria; Marco Aurelio Pérez, Alcalde del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana; José Manuel Sanabria, Viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias; Carlos Álamo, Consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria; Alejandro Marichal, Primer teniente de Alcalde del Ayuntamiento de SBT; Eva Pascual, activista, formadora y experta en la defensa de Derechos de la Infancia, Adolescencia y Familias trans; Ismael Lozano, Gerente de la editorial Siete Islas; Francisca González, Directora de RTVE en Canarias, y Fernando Ilarduya, Director de Maspalomas Pride by Freedom y Eurovision Pride.
Marco Aurelio Pérez destacó que este evento es uno de los más importantes que se celebran en Maspalomas, que para celebrar su 25 edición traerá muchas novedades. “Con este Pride se pone de relevancia la lucha por el movimiento LGTBiQ+ en la sociedad y, precisamente, Maspalomas y Gran Canaria son un referente mundial”.
Antonio Morales destacó que Maspalomas Pride es un evento de singular relevancia para Gran Canaria y Maspalomas, por su aportación cultural y el debate ideológico en torno a un derecho universal. Un espacio abierto al mundo para proteger y acoger, para impulsar los valores relacionados con la diversidad, en un destino ligado a una propuesta turística pero que tiene que ver con momentos lúdicos. Este evento influye en la proyección de la imagen de una isla, en un municipio que es un espacio abierto.
El presidente del Cabildo señaló que “estamos en un momento de involución en la defensa de los derechos, con el aumento de los totalitarismos. En una encuesta he leído que el 50 % de los jóvenes manifiesta que les da lo mismo una democracia, que un estado totalitario. El odio y la intolerancia se apoderan de muchos Estados. Tenemos que ‘armarnos’ con democracia, participación, derechos y libertades. La diversidad nunca será una amenaza, sino que más bien es una riqueza. Hay que seguir expresándonos libremente y defender que nadie tenga que esconderse, con la cultura, los derechos y la defensa de los valores humanos”.
José Manuel Sanabria manifestó que eventos como Maspalomas consolidan a las islas como un destino “abierto, tolerante y seguro, donde la diversidad no solo se respeta, sino que se celebra” y resaltó su alto Retorno sobre la Inversión, que el año pasado fue del 113%, y el gran impacto económico que genera y que ascendió a 150 millones de euros. A esto se suma su gran capacidad de convocatoria, “logrando que cumplamos con nuestro principal objetivo: beneficiar a la ciudadanía canaria, que además disfruta de una nutrida y variada agenda de actividades”. Para lograrlo, el viceconsejero recordó que Turismo de Canarias ha destinado, entre 2021 y 2025, más de 51 millones de euros en patrocinar más de 900 eventos.
En su intervención, Carlos Álamo destacó que, esta cita en Maspalomas, no es solo un evento turístico, sino que es una expresión de libertad y convivencia. Recordó a las personas que iniciaron este movimiento, como fue Darío Jaén. “Maspalomas Pride tiene momentos para la celebración, pero también de defensa de una causa. Maspalomas es un destino turístico con valores de convivencia, seguridad y respeto, para que quienes nos visiten se sientan libres. Gran Canaria es una referencia internacional para el colectivo LTGBIQ+, donde han encontrado un lugar para sentirse libres”.
Alejandro Marichal señaló que Maspalomas Pride tiene una gran proyección turística, ya que supone un beneficio de más de 100 millones de euros de retorno de la inversión, con la afluencia de más de 350.000 personas. “Es un evento que tiene un carácter social que ha ayudado a que Maspalomas sea un destino diverso y respetuoso y que su identidad se vincule a la libertad y la convivencia”.
Ismael Lozano explicó que, esta edición, tendrá como novedad la instalación de la Carpa gigante que “se llenará de cultura, con presentaciones de seis libros, la mayoría de autores canarios, con novelas ambientadas en las Islas”. La oferta cultural incluye también la exposición ‘Burbujas’, que estará situada en la Plaza del Yumbo del 4 al 10 de mayo. Anunció que el colectivo de cultura acudirá con una pancarta a la manifestación
Eva Pascual señaló que Maspalomas Pride tendrá una oferta cultural y de formación para estudiantes del municipio, con una sesión de cuenta cuentos para las familias, una charla de formación para personas mayores y la exposición ‘Amor Valiente’, la sesión de Poesía y charla con Lorenza Machín, acompañada por Kika Fumero, portavoz y coordinadora del movimiento ‘Mi Voz, Mi decisión’.
La directora regional de Televisión Española, Francisca González, informó que un año más, TVE emitirá en directo, por la La2, el Desfile de Carrozas, para toda España, desde 15:15 a 17:30 horas, presentado por Roberto Herrera, Luis García Temprano y Sara Fez. “Será una fiesta y una celebración en la defensa de los Derechos que creíamos conquistados”.
Fernando Ilarduya destacó que Maspalomas Pride se ha convertido en uno de los Pride más importantes del mundo y como un destino LGTBI, dónde una persona puede ir por la calle en libertad. Esta edición, estará dedicada a la Tercera Edad del colectivo, que son los grandes olvidados, ya que muchos se hacen mayores y sin hijos, y acaban en una residencia en la que a veces tienen que “volver a meterse en el armario”. Bajo el lema ‘Nuestra historia, su legado, nuestro orgullo’, esta edición estará dedicada a las personas mayores del colectivo LGTBIQ+ para celebrar bajo el sol deMaspalomas que el orgullo no entiende de edades, identidades, ni etiquetas. En este sentido, Ilarduya anunció que se ha creado un fondo para la construcción de la primera residencia de personas Mayores del colectivo LGTBiQ+.
25 años de reivindicación del colectivo LGTBIQ+
Maspalomas Pride by Freedom cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, a través de la Concejalía de Turismo; Cabildo de Gran Canaria, a través de la Consejería de Turismo, y del Gobierno de Canarias, además del apoyo de RTVE, Sonocom, Absolut, Red Bull, Music Meets Turism, Luis Hoteles, Viajes Canarias Europa, Schauinsland Reisen, Haus of Health y la colaboración de Chrysallis Canarias, Gay Les Point y 8 Islas Canarias LGTBI.
Se han programado muchas sorpresas, como el estreno del himno oficial creado por el Dj Melques Viber (https://www.youtube.com/watch?v=YhJVbLTzKkQ), la Lectura del Manifiesto a cargo de la popular actriz Loles León, así como las actuaciones de Melody, representante de España en Eurovisión 2025; el canario Agoney; Kimy Tow, cantante grancanaria finalista de La Voz 2025, y Nadine Coyle, intérprete destacada en la música pop en Reino Unido e Irlanda.
Un año más, Gran Canaria volverá a convertirse en un punto de encuentro mundial para celebrar la igualdad y el respeto a través de la música, disfrutar de la cultura con presentaciones y firmas de libros con autores y autoras de obras con temática LGTBIQA+, así como de otros eventos, como la Fiesta de la Espuma o el Desfile de Carrozas, que volverá a emitir en directo Televisión Española en Canarias, con la participación de 30 carrozas que darán visibilidad y protagonismo a mensajes, banderas y colores para reclamar la libertad, la igualdad y el respeto para todas las identidades del colectivo LGTBIQ+.
En 2025, se batió récord de asistencia con más de 350.000 personas de varias nacionalidades que convirtieron a Maspalomas (Gran Canaria) en un escenario único a nivel mundial, conocido no solo por sus impresionantes dunas de arena y playas idílicas, sino también por ofrecer un espacio vibrante de vida nocturna que se ha consolidado como el epicentro de la cultura LGTBIQA+ en Europa.
Melody, actuará en la piscina del Ocean Club
Durante siete días, ‘Maspalomas Pride by Freedom’ ofrecerá espectáculos gratuitos sobre el escenario de la plaza del Yumbo, que se podrán ver cada noche en directo desde el canal Youtube, para el público de cualquier parte del mundo.
Para conmemorar el 25 aniversario, se han organizado más de 30 eventos musicales con más de 20 Djs, artistas nacionales e internacionales, Drags y bailarines. La cantante Melody será la principal protagonista en la fiesta ‘Sundance’, que se celebrará en la piscina del Ocean Club de Maspalomas, con capacidad para 5.000 personas. Mientras que por el escenario del Yumbo desfilarán Matt Terry, Roxy Rosario, Izan Llunas y Nadine Coyle. El talento canario llegará con las voces de Agoney, Jia Miles, Rubén Dizá, Mel Ömana, Free Vogue y Rebecca León.
Una veintena de Djs se encargarán de seleccionar la música en las fiestas y las galas, de la mano de Urlan (Brasil), Iván Pequeño (España), Chris Bekker (Alemania), Hixel (Venezuela), Romero (Brasil), Leo Blanco (España), Jia Miles (Canarias), Andrés Moré (Colombia), Jonay BJ (Canarias), Exóticas (Mallorca), Josep Wolf (Colombia), Rafha Madrid (España), Le Gommez (España), Jose Rendon (Dublín), Esteban López (Mallorca), Melques Viber (Brasil), Jonatan Tamayo (España), San Keryton (Brasil), Jose Lagares (España), Mar (España), Sergio Tyler (España), Tay de León (Canarias), Amnesia (Ibiza), María Caponne (España) y Alejandra Regnaultt (España).
Espacio de lectura, Premio Literatura Diversa y charla para jóvenes
Como el año pasado, Maspalomas Pride by Freedom acogerá el anuncio y la entrega de premios a la persona ganadora y finalista del Premio de Literatura Diversa 2026 que convoca la Editorial Siete Islas, con sede en Lanzarote, con el fin de promover la lectura, contribuir a la sensibilización sobre los desafíos actuales del colectivo LGTBIQ+, luchar contra los prejuicios, los discursos de odio y contra cualquier otro tipo de discriminación.
Este certamen literario se ha convertido en un referente dentro del panorama cultural LGTBIQA+ en España. El jurado está formado por activistas de reconocido prestigio y representantes del mundo de la literatura, la educación y la cultura.
La Plaza del Yumbo acogerá, la Carpa de Lectura de la editorial Siete Islas, en la que se han organizado presentaciones y firma de libros, además de la exposición ‘Burbujas’ del ilustrador Juan Castaño, con textos de Ismael Lozano. Por el ‘Sillón de la Diversidad’ pasarán para firmar sus obras: Ismael Lozano, Juan Castaño, Nisa Arce, Pepe Betancort, Fabio Carreiro y David Cantero.
Eva Pascual, activista, formadora y experta en la defensa de Derechos de la Infancia, Adolescencia y Familias trans, impartirá charlas de formación sobre Diversidad para estudiantes de Bachillerato del municipio y en el Centro de Mayores de SBT, y además es la organizadora de la muestra de fotografías ‘Amor Valiente’, así como de las jornadas de cuentacuentos para los más pequeños, con la colaboración de Chrysallis Canarias, y de la sesión de Poesía y charla con Lorenza Machín, que estará acompañada por Kika Fumero, portavoz y coordinadora del movimiento ‘Mi Voz, Mi decisión’.
En esta edición se volverán a celebrar campañas informativas en varios idiomas, para promover el cuidado del entorno de las Dunas de Maspalomas y el consumo moderado de bebidas alcohólicas y para evitar sustancias estupefacientes. Las cantinas no ofrecerán bebidas en recipientes de cristal, se usarán vasos reutilizables de plástico y habrá control del reciclado de todos los productos.