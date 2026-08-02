El Ejército desplegará patrullas a pie y en vehículos por Gran Canaria

El Regimiento de Infantería ‘Canarias’ nº 50 comenzará este lunes, 3 de agosto, un nuevo despliegue de vigilancia en Gran Canaria. Los militares realizarán patrullas a pie y en vehículos para reforzar la presencia sobre el terreno y garantizar la seguridad de los espacios terrestres bajo soberanía española.
Las actuaciones forman parte de las denominadas Operaciones Permanentes de las Fuerzas Armadas, según ha informado el Mando de Canarias. Estas misiones se desarrollan en tiempos de paz y buscan mantener la vigilancia, mejorar el conocimiento del territorio y ejercer un efecto disuasorio.
Los ciudadanos podrán observar durante el operativo tanto patrullas militares como vehículos del Ejército en distintos puntos de la Isla. El comunicado no concreta los municipios, las rutas ni la duración del despliegue.
Por qué habrá patrullas militares en Gran Canaria
El Mando de Canarias explica que estas actividades forman parte de la contribución habitual de las Fuerzas Armadas a la Seguridad Nacional. Por tanto, no se ha comunicado que el dispositivo responda a una amenaza concreta o a un incidente de seguridad.
Las patrullas pretenden reforzar el control de los espacios terrestres, facilitar el reconocimiento de las zonas recorridas y mantener preparada la capacidad de respuesta del Ejército ante posibles eventualidades.
El despliegue también permite que las unidades conozcan mejor el terreno, las vías de comunicación y las características sociales y geográficas de Gran Canaria.
La presencia militar tiene, además, una función disuasoria. El objetivo es transmitir capacidad de vigilancia y disponibilidad para intervenir cuando las autoridades competentes lo requieran.
Qué son las Operaciones Permanentes
Las Operaciones Permanentes agrupan las misiones que las Fuerzas Armadas desarrollan de manera continuada para vigilar los espacios de soberanía española y contribuir a la seguridad nacional.
El Mando Operativo Terrestre dirige las actividades de presencia, vigilancia y disuasión en el ámbito terrestre. Este tipo de ejercicios se ha desarrollado anteriormente en zonas urbanas, rurales y aisladas de las Islas.
En mayo de 2026, unidades de la Brigada ‘Canarias’ XVI ya realizaron patrullas simultáneas en diferentes puntos del Archipiélago dentro de este mismo marco operativo.
El Regimiento de Infantería ‘Canarias’ nº 50, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, pertenece al Ejército de Tierra y participa en actividades de preparación, adiestramiento y operaciones militares.
Julio Salom dirige el Mando Operativo Terrestre
El dispositivo se encuentra bajo la estructura encabezada por el teniente general Julio Salom Herrera, jefe del Mando de Canarias del Ejército de Tierra y comandante del Mando Operativo Terrestre.
Salom asumió la jefatura del Mando de Canarias en noviembre de 2022 y fue promovido a teniente general en enero de 2023, según su currículum oficial.
Desde esa responsabilidad planifica las operaciones terrestres de presencia y vigilancia en Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares. También mantiene la coordinación con las autoridades civiles y militares implicadas en cada territorio.
El Mando de Canarias tiene como cometido preparar sus unidades para constituir estructuras operativas terrestres capaces de intervenir de forma rápida cuando se ordene.