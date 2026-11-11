La borrasca Charles obliga a preparar una posible evacuación de vecinos en La Palma

El Cabildo de La Palma ha preparado un dispositivo para una posible evacuación de vecinos del Puerto de Tazacorte ante el riesgo de desbordamiento del barranco de Las Angustias, cuyo caudal ha aumentado por las intensas lluvias de la borrasca Charles. La medida es preventiva y, por el momento, no se ha ordenado abandonar las viviendas.
Así lo ha confirmado el consejero insular de Seguridad y Emergencias, Darwin Rodríguez García, en declaraciones al medio ElTime.es, donde ha advertido de la situación del barranco y de la posibilidad de que las nuevas precipitaciones agraven el riesgo durante las próximas horas.
El operativo está siendo coordinado entre la Presidencia del Cabildo y el Ayuntamiento de Tazacorte, con el objetivo de mantener informada a la población y actuar con rapidez si fuera necesario desalojar determinadas zonas próximas al cauce.
Qué zonas de Tazacorte podrían ser evacuadas
La posible evacuación afectaría al área del Puerto de Tazacorte situada entre el barranco de Las Angustias, la carretera LP-1 y la avenida del Emigrante.
Según ha explicado Rodríguez, la prioridad es que los residentes de este sector conozcan la situación y estén preparados ante una posible orden de evacuación.
Por ello, las autoridades recomiendan a los vecinos tener a mano los efectos personales y la documentación necesarios para abandonar temporalmente sus viviendas si la evolución del barranco obliga a activar el dispositivo.
El consejero también ha señalado que el Cabildo contempla recurrir al sistema de alertas a la población ES-Alert, que permite enviar avisos de emergencia a los teléfonos móviles situados en una zona determinada.
Este mecanismo se utilizaría si las condiciones empeoran y resulta necesario comunicar instrucciones urgentes a los vecinos.
Preparan alojamiento para los vecinos en municipios cercanos
En caso de que finalmente se ordene la evacuación, los residentes afectados serían trasladados temporalmente a otros municipios mientras dure la emergencia.
El Cabildo mantiene contactos con los ayuntamientos de Los Llanos de Aridane y Tijarafe para disponer de alternativas de alojamiento.
El presidente insular, Sergio Rodríguez, ya había explicado este miércoles, en declaraciones al programa Hoy por Hoy La Palma, de Radio La Palma-Cadena SER, que se estaba preparando un dispositivo preventivo ante la posibilidad de que la crecida del barranco comprometiera el acceso al Puerto de Tazacorte.
Según la información difundida por la emisora, el Ayuntamiento de Tazacorte ha identificado a las personas con movilidad reducida que podrían necesitar asistencia para abandonar sus viviendas.
También se ha planteado la utilización de un pabellón en Los Llanos de Aridane como posible espacio de acogida temporal.
El Ayuntamiento de Tazacorte ha confirmado a ElTime.es que mantiene la coordinación con el Cabildo y el Gobierno de Canarias, siguiendo las recomendaciones de los servicios de emergencias.
La crecida del barranco de Las Angustias preocupa por las lluvias en la Caldera de Taburiente
La principal preocupación se centra en la cantidad de agua que llega al barranco de Las Angustias desde la Caldera de Taburiente, después de las precipitaciones registradas en las zonas altas de La Palma.
Esta situación coincide con la decisión del Gobierno de Canarias de elevar a alerta el riesgo de inundaciones en La Palma desde las 12.30 horas de este miércoles, 11 de noviembre.
La Dirección General de Emergencias ha advertido de posibles crecidas y avenidas de agua, especialmente en las zonas bajas y desembocaduras de los barrancos.
La previsión meteorológica contempla acumulados de hasta 100 litros por metro cuadrado en 12 horas en el este y las cumbres de La Palma, además de intensidades que podrían alcanzar los 30 litros por metro cuadrado en una hora.
A ello se suma la previsión de un frente que podría dejar nuevas precipitaciones intensas, aumentando las aportaciones de agua a los cauces.
La acumulación de sedimentos en el barranco, otro motivo de preocupación
El riesgo de desbordamiento del barranco de Las Angustias ya había generado advertencias semanas antes del paso de la borrasca Charles.
Según publicó ElTime.es, la acumulación de arena, tierra y piedras en el acceso al Puerto de Tazacorte había elevado el lecho del cauce y reducido la altura disponible para el paso del agua bajo el puente.
Esta circunstancia podría dificultar el paso de una avenida de agua, aunque no consta que se haya producido un desbordamiento en el momento al que se refiere la información.
Con las nuevas precipitaciones, los servicios de emergencias mantienen la vigilancia sobre el comportamiento del barranco y las posibles afecciones a la carretera de acceso al puerto.
Por ahora, la evacuación sigue siendo una medida preventiva, pendiente de activación. Las autoridades continúan evaluando las lluvias y el caudal del barranco para determinar si resulta necesario adoptar nuevas medidas de protección a la población.