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Dan por extinguido el incendio declarado el jueves en Gran Canaria

Un amplio dispositivo con unos 50 operarios se centró en los puntos calientes
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El Cabildo de Gran Canaria ha dado por extinguido este domingo, dos días después de su control, el incendio declarado el jueves por la tarde entre Las Breñas y Cazadores, en la zona alta del municipio de Telde.

El control del fuego, conseguido el viernes, fue posible por la intervención desarrollada durante la noche y a lo largo de esa jornada por parte de un amplio dispositivo integrado por alrededor de 50 operarios que se centraron en los puntos calientes del área perimetrada, como detalló entonces la corporación en un comunicado.

El incendio ha afectado a una superficie estimada de entre ocho y diez hectáreas en amplias y escarpadas laderas pobladas por matorral, pasto, pitas y tuneras.

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La Brigada de Investigación de Incendios Forestales del Cabildo continúa analizando las circunstancias para determinar el origen del fuego, que no obligó a realizar desalojos ni causó daños personales ni a viviendas. 

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