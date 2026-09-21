La gran reforma de Tenerife Sur, de 464 millones, se queda sin una sola oferta: Aena asegura que puede “asumirlo”

La remodelación integral del aeropuerto de Tenerife Sur, una de las mayores actuaciones previstas por Aena para los próximos años, se ha quedado sin ninguna oferta en su primera licitación. El contrato partía de un presupuesto de 464,1 millones de euros sin impuestos y contemplaba una ejecución de 96 meses, es decir, ocho años.
El presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, ha reconocido este lunes que el resultado “no es una buena noticia”, aunque ha asegurado que la compañía puede “asumirlo” y prepara ya una solución para volver a sacar adelante el proyecto.
La falta de candidatos afecta a una de las principales obras incluidas en el nuevo ciclo inversor del gestor aeroportuario. El portal oficial de contratación de Aena confirma que el expediente para la remodelación integral del área terminal de Tenerife Sur salió a concurso por 464.099.537 euros sin impuestos, 496,6 millones con ellos, y cerró el plazo para presentar ofertas el pasado 15 de septiembre.
Aena admite que el proyecto implica más riesgo del previsto
Aena atribuye este primer tropiezo a la complejidad de una actuación que deberá ejecutarse mientras el aeropuerto continúa funcionando.
El vicepresidente ejecutivo de la compañía, Javier Marín, ha señalado que el proyecto de Tenerife Sur es “probablemente uno de los más complejos, si no el que más” de los previstos dentro del DORA III.
La falta de espacio en las instalaciones obliga a demoler determinadas partes de la terminal y construir otras nuevas. A ello se suma un plazo de ejecución muy prolongado y un contexto de incertidumbre sobre la evolución de los costes de construcción.
“La realidad es que el riesgo que el mercado ha atribuido a este proyecto es mayor de lo previsto”, ha admitido Marín.
El contrato publicado por Aena fijaba precisamente una duración de 96 meses, además de un valor estimado superior a los 482,6 millones de euros.
Aena prepara una nueva licitación para Tenerife Sur
Pese a que ninguna empresa haya presentado una propuesta en esta primera fase, Aena descarta por ahora que el resultado ponga en peligro la actuación.
Lucena ha defendido que en proyectos privados de estas dimensiones también puede ocurrir que un primer proceso de contratación no termine con éxito. La diferencia, según ha argumentado, es que la condición de Aena como sociedad con mayoría pública permite que todo el procedimiento pueda seguirse públicamente.
“Desde esta perspectiva, no es algo preocupante”, ha señalado el presidente de la compañía.
Aena asegura ahora que analizará las condiciones de la contratación para mejorar la nueva licitación y aumentar las posibilidades de que pueda adjudicarse.
Los técnicos del gestor aeroportuario están evaluando la situación y, según Marín, la compañía buscará una fórmula que permita cumplir los requisitos previstos para la actuación.
Una de las mayores inversiones previstas en Canarias
La remodelación de Tenerife Sur se integra en el DORA III, el Documento de Regulación Aeroportuaria correspondiente al periodo 2027-2031, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 15 de septiembre. Aena confirmó oficialmente esa aprobación a través de su información remitida a inversores.
El programa contempla cerca de 10.000 millones de euros de inversión regulada en el conjunto de la red aeroportuaria española entre 2027 y 2031. La propuesta inicial de Aena ascendía exactamente a 9.991 millones.
La compañía ya había situado a Canarias entre los territorios con mayores actuaciones previstas, con alrededor de 1.800 millones de euros planteados para sus aeropuertos durante este ciclo inversor.
Aena sostiene que dispone de mecanismos para reorganizar su cartera de proyectos si aparecen retrasos o sobrecostes. El gestor está obligado a ejecutar al menos el 80% de la inversión aprobada para cada aeropuerto y puede adelantar determinadas actuaciones o posponer otras de menor relevancia.
En el caso de Tenerife Sur, la compañía mantiene por ahora el objetivo de sacar adelante la remodelación, aunque deberá reformular una licitación de 464 millones que ha terminado sin ninguna oferta.