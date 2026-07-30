Así cambiará el aeropuerto de Tenerife Sur: demolición casi total y 57 fases de obras sin cerrar al tráfico

Aena ha iniciado la licitación de la remodelación integral del área terminal del aeropuerto de Tenerife Sur, una obra estratégica presupuestada en más de 550 millones de euros que transformará por completo la infraestructura para unificar sus instalaciones en un único gran edificio.
Los trabajos sobre el terreno comenzarán en otoño de 2027, una vez superada la tramitación ambiental simplificada, y se ejecutarán de forma escalonada en 57 subfases de obra para garantizar la plena operatividad de los vuelos y el servicio a los pasajeros durante todo el proceso.
La presentación del proyecto corrió a cargo del director del grupo de aeropuertos de Canarias, Luis López Chapí, la directora de Ingeniería de Aena, Leticia de Marcos, y el director del recinto aeroportuario, Juan Carlos Peg.
Los directivos explicaron que la actuación no persigue incrementar el número de operaciones o de pasajeros —ya que no se intervendrá sobre las pistas ni el campo de vuelo—, sino modernizar los espacios, elevar la calidad del servicio, digitalizar los procesos e integrar arquitectónicamente una terminal construida a lo largo de casi cinco décadas.
No obstante, Aena reconoce que la agilización de los trámites provocará un aumento “inducido” de la capacidad real.
Calendario y presupuesto: 57 subfases sin parar la actividad
La transformación del recinto se estructurará en tres grandes bloques de trabajo que se solaparán en el tiempo para evitar la paralización de la operativa insular:
- Fase 1: Aparcamientos y accesos (48,4 millones de euros). Con un plazo de ejecución de 30 meses, construirá un nuevo edificio de tres plantas con 2.062 plazas de estacionamiento (1.255 para coches de alquiler y 807 para particulares). Incluirá 28 plazas adaptadas para personas de movilidad reducida (PMR), 27 cargadores eléctricos y marquesinas con placas fotovoltaicas.
- Fase 2: Ampliación y remodelación terminal (464 millones de euros). Con una duración estimada de 40 meses, ampliará la edificación 50 metros hacia el norte y 25 hacia el oeste, incrementando la superficie del área terminal en un 28%.
- Fase 3: Sistema de tratamiento de equipajes (69 millones de euros). Se prolongará durante 56 meses para renovar y reconfigurar de forma integral la gestión y facturación de maletas.
Las actuaciones más significativas se concentrarán en el quinquenio 2027-2031, aunque el conjunto de las obras se extenderá durante posteriores periodos regulatorios.
Demolición casi total y un edificio provisional con 6 puertas de embarque
Para ejecutar los trabajos sin suspender el tráfico aéreo, la estrategia de Aena pasa por construir primero las nuevas superficies, trasladar la actividad operativa a esos espacios y proceder después a la reforma de las áreas antiguas.
Salvo el edificio de unión inaugurado en 2022 y las nueve primeras secciones de la Terminal 1 —que serán reforzadas—, el resto de la terminal actual será demolida desde los cimientos y reconstruida de nuevo.
Durante el proceso, el gestor aeroportuario levantará un edificio provisional de embarque remoto con seis puertas adicionales para vuelos internacionales (No Schengen) junto a la Torre de Control, así como una nueva zona de facturación al lado de la actual Terminal 2.
El flujo de viajeros se articulará mediante pasillos y pasarelas temporales, manteniendo fuera de servicio únicamente la zona concreta donde operen las máquinas.
En el diseño definitivo, la experiencia del viajero cambiará de forma sustancial: la llegada de pasajeros y el control de pasaportes dejarán de estar duplicados para centralizarse en una gran sala única conectada con la recogida de equipajes.
La cubierta exterior unificada y una gran Rambla Intermodal articularán los accesos peatonales, la oferta comercial, el área gastronómica (Food Court) y las nuevas salas VIP.
🛬 Ya hay fecha para el inicio de la construcción de la nueva terminal del aeropuerto Tenerife Sur. Comenzará en otoño de 2027 y Aena invertirá 550 millones de euros.— RTVC (@RTVCes) July 30, 2026
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Conexión garantizada con el futuro tren del Sur de Tenerife
El proyecto técnico deja resuelta la integración de las infraestructuras de transporte terrestre con vistas a la futura implantación del ferrocarril en la Isla. La planta P20 del nuevo edificio de aparcamientos se conectará directamente con la estación del futuro tren del Sur mediante dos pasarelas elevadas y un itinerario peatonal de accesibilidad universal plenamente segregado del tráfico rodado, diseñado para realizarse a pie en pocos minutos desde la sala de Llegadas.
En el plano medioambiental, la obra contempla la instalación de una central de climatización alimentada con energía verde, sistemas para la reducción del consumo hídrico y la meta de alcanzar la neutralidad en emisiones de carbono para 2030, adelantándose en una década a los objetivos marcados por la Unión Europea.