Aena concreta en 867 millones su inversión en Tenerife Norte y Sur

Aena concretó en la tarde de ayer en 1.800 millones de euros las inversiones que tiene previsto realizar en los aeropuertos de Canarias en el periodo comprendido entre 2027 y 2031 y que se han incluido en el Documento de Regulación Aeroportuaria (Dora 3), aprobado el pasado martes. De ese total, 867 millones se destinarán a los dos aeródromos tinerfeños.
Casi la mitad de esta última cifra, un montante de 438 millones de euros, se va a emplear en las ampliaciones de ambas instalaciones aeroportuarias. Así, Tenerife Sur contará en el quinquenio citado con 289 millones de euros para acometer la tan demandada ampliación. El resto, hasta los 550 millones comprometidos para la remodelación integral de su terminal, deberá esperar al próximo periodo regulatorio, el Dora 4.
Aena señala que las actuaciones en Tenerife Sur supondrán una mejora notable gracias a la optimización de los procesos operativos o la integración arquitectónica de la terminal en su conjunto. Esto implicará un incremento de superficie de casi el 50% por la adecuación de la fachada hacia los viales, la nueva zona de facturación o sala de embarques remotos.
Para la ampliación del aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La laguna, Aena ha previsto una inversión de 149 millones de euros entre 2027 y 2031. Lo cien millones restantes hasta alcanzar los 250 previstos para la totalidad del proyecto no se materializarán hasta el siguiente periodo.
En este aeropuerto, Aena indica que se dotará a la terminal de la capacidad suficiente para atender la demanda esperada de tráfico. Entre otras mejoras, se ampliará el área de facturación, los controles de seguridad, el área de embarque y la sala de recogida de equipajes. Además, se habilitarán accesos al aeropuerto en coordinación con el proyecto de la TF-5.
El resto de aeropuertos de la provincia recibirán también inversión entre 2027 y 2031. Según Aena, La Palma contará con 89 millones de euros para, entre otras cuestiones, mejoras en la terminal o actuaciones en el campo de vuelo, con urbanización, accesos y nueva plataforma. Para la isla de El Hierro, el gestor aeroportuario ha planificado un desembolso global de 14,8 millones para acometer avances en la seguridad operacional o cambiar la iluminación a LED y renovar el sistema de depuración. En La Gomera se prevé invertir un total de 19,2 millones de euros para actuaciones como un parque solar fotovotaico o mejora de la seguridad.
Aena indica que, en todos los casos, las inversiones previstas superarán de manera importante las del periodo anterior.
Subida media de tarifas de entre 10 y 30 céntimos por pasajero en Canarias
Aena informó ayer de que “para acometer esta gran ola inversora”, ha propuesto un incremento medio anual de la tarifa para los aeropuertos de Canarias de menos de 30 céntimos, una cuantía que, según explica, será menor cuando se apliquen los incentivos en vigor. Además, el gestor aeroportuario añade que para los vuelos entre islas, el cálculo es de menos de diez céntimos de euro por viajero.
Aena anunció el pasado miércoles un incremento medio anual de las tarifas que cobra a las aerolíneas del 3,82% hasta el año 2031, una cifra, que, según su presidente, Maurici Lucena, supondrá una media de 43 céntimos por viajero.
Este aumento no ha sido bien recibido por las compañías, que pedían una rebaja del 4,9% en las tarifas. También ha sido rechazado por Coalición Canaria, quien ha exigido al PSOE la convocatoria urgente de la mesa de seguimiento del pacto de investidura para analizar el incumplimiento de la Agenda Canaria.