El incendio de Telde queda controlado, pero deja a 200 vecinos sin agua potable

El Cabildo de Gran Canaria ha dado por controlado este viernes el incendio forestal declarado en la tarde del jueves entre La Breña y Cazadores, en la cumbre del municipio de Telde. Un operativo de unos 50 efectivos ha trabajado durante toda la noche en el perímetro hasta eliminar las llamas, paso previo a la fase de extinción definitiva.
Las tareas se centran ahora en el refresco de la zona por parte de brigadas terrestres de la corporación insular para enfriar el terreno y lograr la situación de humo cero.
La carretera GC-130, que une Cazadores con los cumbres de la Isla, ha quedado reabierta al tráfico tras haber permanecido cerrada durante la emergencia.
Sin desalojos ni viviendas afectadas
La estimación oficial sitúa la superficie quemada entre ocho y diez hectáreas de terreno escarpado, cubierto principalmente por matorral, pasto, pitas y tuneras. Pese a la cercanía con núcleos habitados, la emergencia se ha saldado sin daños personales, sin afección a viviendas y sin necesidad de realizar evacuaciones.
Durante la tarde del jueves, un operativo se desplazó de forma preventiva a La Solana y Cazadores para recomendar el confinamiento en sus viviendas a los vecinos del entorno. Sin embargo, el viento del noreste no impulsó las llamas hacia los barrancos habitados, evitando el peor escenario en la zona.
El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha señalado que la rápida intervención aérea y terrestre —que permitió estabilizar el fuego en menos de tres horas— y la humedad residual del matorral resultaron determinantes para frenar el avance del fuego.
Por su parte, la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF) mantiene abiertas las pesquisas para esclarecer el origen del suceso.
Cortes de agua para 200 vecinos
A pesar de que el fuego no calcinó inmuebles, la afección a las infraestructuras de suministro provocará cortes temporales en la red de distribución de agua potable.
Según ha informado el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, unos 203 abonados de Cazadores y La Breña sufrirán interrupciones en el servicio mientras duran las labores de reparación, cuyo plazo estimado es de cuatro horas.
Asimismo, el servicio de recogida de enseres en la zona de Cazadores ha quedado suspendido de forma provisional.
En la extinción del fuego han intervenido siete helicópteros —dos del Cabildo, uno del GES del Gobierno de Canarias, tres del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y uno de la Guardia Civil— junto a equipos terrestres Presa y Bravo, bomberos de los consorcios de Telde y San Mateo, Policía Canaria, Policía Nacional, Policía Local y Protección Civil.