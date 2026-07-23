Estabilizado el incendio que ha afectado a hasta 10 hectáreas de la cumbre de Gran Canaria

El incendio que este jueves ha afectado a entre ocho y diez hectáreas de la cumbre del sureste de Gran Canaria, entre los municipios de Telde y Valsequillo, ha sido estabilizado, aunque aún existe “un alto riesgo”, según ha informado el Cabildo de Gran Canaria.
Hasta seis medios aéreos han operado en la zona desde que se inició el fuego poco después de las 17:00 horas, ha detallado el Cabildo insular a través de sus redes sociales, después de haber solicitado refuerzos a otras administraciones, islas e incluso al Ministerio para la Transición Ecológica, y seguirán trabajando hasta el ocaso para intentar controlar las llamas.
Esta estabilización del incendio se da después de que se haya ralentizado el avance de las llamas, precisa el Cabildo, si bien ha matizado que existe “un alto riesgo” todavía, motivo por el que se seguirá trabajando en la zona.
19.15h | ACTUALIZACIÓN | INCENDIO EN LA CUMBRE DE TELDE— Ayuntamiento de Telde (@Ayun_Telde) July 23, 2026
🚁 Medios aéreos: Los helicópteros del GES y de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria están captando agua de embalses y depósitos cercanos para realizar las labores de extinción desde el aire. pic.twitter.com/CgX8h2Hog0
Para facilitar esas tareas, la carretera GC-130, desde el pago de Cazadores -en la zona alta de Telde- hacia la cumbre de la isla, se encuentra cortada al tráfico.
“No es un fuego tradicional con cabecera y cola, son puntos dispersos en línea recta. El trabajo de combate contra las llamas ha conseguido ralentizar el avance”, ha explicado la corporación insular en su mensaje en redes sociales. Hasta siete focos distintos se han desatado en línea recta siguiendo un tendido eléctrico.
Igualmente, desde la corporación insular han aclarado que no se han producido desalojos por estos fuegos.
Por su parte, el Ayuntamiento de Telde ha señalado que las próximas horas “serán determinantes” para controlar que los focos puedan unirse y avanzar hasta alcanzar cotas con mayor continuidad de combustible, básicamente los barrancos alrededor de los puntos en los que se han producido los focos.
De superar los barrancos, ha ahondado la corporación local, el fuego podría “ascender hacia la cumbre y dirigirse hacia la vertiente sur” de la isla.
Al mismo tiempo, desde el Consistorio teldense han informado que podrían producirse cortes de suministro eléctrico en los barrios de Cazadores, La Breña, El Moreno, La Solana y otros puntos de esta zona afectada por las llamas, así como que el suministro de agua podría sufrir cortes o una disminución puntual de la presión en los hogares de este área.
🕓 17:25h | Gran Canaria— Yeray Hammond Jr. (@GmYeray) July 23, 2026
🔴 Desde el TM de Telde se divisan a estas horas de la tarde tres columnas de humo en la zona de Cazadores pic.twitter.com/39B1tgUq43
17.50h | ÚLTIMA HORA | INCENDIO EN LA CUMBRE DE TELDE— Ayuntamiento de Telde (@Ayun_Telde) July 23, 2026
Los focos del incendio se localizan en la Reserva Natural Especial de Los Marteles.
🚁 UOFF ha facilitado imágenes aéreas del estado actual de la zona.
El alcalde y el concejal de Seguridad realiza un seguimiento directo. pic.twitter.com/iirT4hLpN5