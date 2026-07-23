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Dos jóvenes afectadas por el incendio de una vivienda en Santa Cruz

Las heridas, de 21 y 27 años, presentaban una intoxicación por inhalación de humo
Incendio en un edificio en el Puerto de la Cruz
Imagen de archivo de los Bomberos de Tenerife. DA
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Dos mujeres han resultado afectadas este jueves en el incendio de una vivienda en Santa Cruz de Tenerife.

Los hechos han sucedido a las 13.41 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibía una alerta sobre el incendio en una vivienda situada en la Avenida de las Hespérides.

Las heridas, de 21 y 27 años respectivamente, presentaban una intoxicación por inhalación de humo de pronóstico moderado y fueron derivadas en ambulancia al Hospital de La Candelaria.

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A su llegada al lugar, los bomberos se encontraron con el fuego en la cocina ya sofocado, por lo que procedieron con la revisión y ventilación del inmueble mientras que efectivos de la Policía Local instruyeron las diligencias oportunas y Protección Civil colaboró en el dispositivo.

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