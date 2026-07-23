Dos jóvenes afectadas por el incendio de una vivienda en Santa Cruz

Dos mujeres han resultado afectadas este jueves en el incendio de una vivienda en Santa Cruz de Tenerife.
Los hechos han sucedido a las 13.41 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibía una alerta sobre el incendio en una vivienda situada en la Avenida de las Hespérides.
Las heridas, de 21 y 27 años respectivamente, presentaban una intoxicación por inhalación de humo de pronóstico moderado y fueron derivadas en ambulancia al Hospital de La Candelaria.
A su llegada al lugar, los bomberos se encontraron con el fuego en la cocina ya sofocado, por lo que procedieron con la revisión y ventilación del inmueble mientras que efectivos de la Policía Local instruyeron las diligencias oportunas y Protección Civil colaboró en el dispositivo.