A prisión tras cinco asaltos con arma blanca en Santa Cruz de Tenerife

Un hombre de 44 años ha ingresado en prisión como presunto autor de cinco robos con violencia e intimidación en Santa Cruz de Tenerife. Según la Policía Nacional, seleccionaba a personas que se encontraban solas en la vía pública y las amenazaba con un arma blanca para robarles dinero y efectos personales.
Las víctimas eran en su mayoría mujeres de edad avanzada, según ha informado este miércoles la Policía. La investigación comenzó durante el pasado mes de agosto tras recibirse varias denuncias por asaltos que presentaban un patrón similar.
Los agentes establecieron un dispositivo para prevenir robos violentos en la zona metropolitana de la capital tinerfeña, con especial atención al barrio de Salamanca.
Amenazas con un arma blanca
El análisis conjunto de las denuncias permitió a los investigadores detectar elementos coincidentes entre los diferentes asaltos y avanzar en la identificación del sospechoso.
De acuerdo con la Policía Nacional, el presunto autor seguía un modus operandi reiterado. Elegía a personas que se encontraban solas en la calle y exhibía un arma blanca para intimidarlas. Después se apoderaba del dinero y de los efectos personales que llevaban consigo.
Los investigadores realizaron además gestiones con establecimientos comerciales y particulares que podían disponer de información relacionada con los hechos.
Las diligencias permitieron reunir indicios para identificar al sospechoso. La Policía señala además que el hombre contaba con antecedentes policiales por hechos de naturaleza similar.
Detenido en Los Campitos
Una vez identificado, los agentes desplegaron un operativo para localizarlo. El hombre fue finalmente detenido el 21 de agosto en el barrio de Los Campitos, en Santa Cruz de Tenerife.
La Policía Nacional le atribuye cinco delitos de robo con violencia e intimidación. Tras su arresto, fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su ingreso en prisión.
Según el cuerpo policial, las diligencias desarrolladas han permitido esclarecer los cinco robos investigados.
La Policía Nacional recuerda que cualquier persona que tenga conocimiento o indicios sobre actividades delictivas puede facilitar información de manera confidencial y, si lo desea, de forma anónima, a través de sus canales oficiales.