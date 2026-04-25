Gran Canaria se prepara para un gran incendio en Moya: lo que debes saber sobre el simulacro del 29 de abril

El Gobierno de Canarias activará el próximo 29 de abril un simulacro de incendio forestal en el municipio de Moya, en Gran Canaria.
Esta maniobra técnica busca validar los protocolos de emergencia del plan INFOCA y reforzar la coordinación entre administraciones ante un posible escenario de nivel 2 durante la campaña de verano.
Coordinación técnica en Gran Canaria
La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas lidera esta iniciativa en colaboración directa con el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Moya. El ejercicio práctico simulará la declaración de un fuego forestal de gravedad, momento en el que la gestión de la emergencia pasa de la corporación insular a la administración autonómica.
El ensayo general tendrá su punto de inicio en un barranco de la zona de El Pagador. La actividad comenzará a las 09:30 horas del miércoles y servirá como clausura a tres jornadas de formación intensiva sobre seguridad y prevención en el entorno rural.
Calendario de actividades en Moya
Las jornadas arrancan el lunes, 27 de abril, en la Casa de la Cultura. Expertos del CECOES 112 y técnicos forestales ofrecerán charlas de autoprotección a los vecinos. El martes, 28 de abril, el parque el Pico Lomito acogerá una exposición de medios de emergencia donde participarán escolares de diferentes centros educativos del municipio.
El director general de Emergencias, Fernando Figuereo, destaca que este despliegue permite verificar que los flujos de comunicación funcionan correctamente. “La protección del territorio empieza en cada casa”, señaló Figuereo, subrayando la importancia de que la población sepa cómo actuar antes de que las llamas se aproximen a las zonas habitadas.
Prevención y plan INFOCA
Este tipo de ejercicios resultan vitales para ajustar la respuesta operativa en terrenos de orografía compleja. El simulacro en Gran Canaria no solo movilizará efectivos terrestres y aéreos, sino que también pondrá a prueba la capacidad de evacuación y los sistemas de aviso a la población civil en tiempo real.