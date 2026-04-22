Ni accidente ni incendio: el 112 explica el gran despliegue de emergencias en el Aeropuerto de Lanzarote

El Aeropuerto César Manrique-Lanzarote se ha convertido hoy en el escenario de un complejo despliegue de seguridad. Desde las 10:30 horas, la presencia de columnas de humo, el sonido constante de sirenas y la movilización de vehículos de emergencia han generado dudas entre pasajeros y residentes. Sin embargo, tanto Aena como el 112 Canarias han confirmado que se trata de un simulacro general de accidente aéreo.
Este ejercicio tiene como objetivo fundamental entrenar y evaluar los procedimientos de actuación y coordinación entre los distintos recursos de emergencia que intervendrían en caso de una catástrofe real en las instalaciones aeroportuarias.
Activación del PLATECA
Ante la magnitud del supuesto siniestro, el Gobierno de Canarias ha procedido a la activación del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA). Debido a la naturaleza de la simulación, el ejercicio se ha desarrollado bajo una situación de Emergencia de Nivel Autonómico.
La Dirección General de Emergencias ha desplazado hasta las inmediaciones del aeropuerto un Puesto de Mando Avanzado (PMA). Este centro logístico es clave para la coordinación de los efectivos sobre el terreno, manteniendo una comunicación constante y en tiempo real con la sala operativa del 112.
Desarrollo del ejercicio en el aeropuerto
La simulación comenzó con la recepción de una alerta en la sala del CECOES 112, informando de un supuesto accidente aéreo en las cercanías del aeropuerto. A partir de ese momento, se activaron de inmediato los medios externos para dar respuesta a la emergencia.
Durante el desarrollo de las maniobras, los equipos de intervención han trabajado en la asistencia de un total de 13 víctimas ficticias. Según el balance del ejercicio, el escenario contemplaba:
- 3 personas supuestamente fallecidas.
- 10 heridos de diversa consideración que requirieron clasificación y traslado sanitario.
Aviso a la población y normalidad operativa
Aena ha emitido un aviso preventivo solicitando a la población y a los usuarios del aeródromo que no se alarmen ante la visibilidad de humo o la presencia masiva de ambulancias y bomberos. El ejercicio está diseñado para integrarse en la operativa diaria sin afectar al tráfico aéreo real del aeropuerto lanzaroteño.
El simulacro ha finalizado con la desactivación del PLATECA una vez completadas las tareas de rescate y atención a los afectados. Este tipo de prácticas son obligatorias según la normativa de seguridad aeronáutica y permiten garantizar que todos los organismos implicados estén preparados ante cualquier contingencia en el Aeropuerto César Manrique.