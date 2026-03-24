Un municipio de Canarias anuncia la suspensión de las clases presenciales.

El Ayuntamiento de Arucas ha decretado la suspensión de las clases presenciales este martes, 24 de marzo, como medida preventiva ante el riesgo por la borrasca Therese en Canarias, que mantiene avisos por lluvias, viento e inundaciones en varias islas.
La decisión, firmada por el alcalde Juan Jesús Facundo Suárez, se enmarca en la activación del Plan de Emergencias Municipal de Arucas (PEMU) en situación de alerta, tras los avisos emitidos por la AEMET y la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias.
Suspensión de clases y recomendación de evitar desplazamientos
El decreto establece de forma clara la suspensión de la actividad lectiva presencial en Arucas, al tiempo que recomienda a la población evitar desplazamientos innecesarios durante la jornada.
Esta medida responde al riesgo derivado de las lluvias intensas en Canarias, que pueden provocar inundaciones urbanas y crecidas de barrancos, así como a las previsiones de fuertes rachas de viento asociadas a la borrasca.
También se suspenden actividades municipales
Además de la suspensión de clases, el Ayuntamiento ha acordado cancelar todas las actividades municipales en Arucas, tanto en espacios abiertos como cerrados, independientemente del aforo previsto.
La medida afecta a eventos culturales, deportivos, recreativos y cualquier otro acto organizado o en colaboración con el Consistorio.