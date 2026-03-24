La Aemet prevé chubascos fuertes y persistentes en Canarias: Tenerife, La Palma y Gran Canaria, las más afectadas

Las intensas lluvias registradas durante la madrugada de este martes en Gran Canaria han provocado inundaciones, desprendimientos y cortes de carreteras, mientras la situación meteorológica sigue marcada por la borrasca Therese y los avisos activos en varias islas.
La noche ha dejado incidencias relevantes en distintos puntos del Archipiélago, especialmente en Gran Canaria, donde varias vías han tenido que ser cerradas y algunos núcleos han quedado parcialmente aislados por la acumulación de agua.
Cortes de carreteras y zonas afectadas en Gran Canaria
Las precipitaciones han obligado a cortar el acceso a los caseríos de Arteara y Fataga, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. La carretera permanece cerrada tras el desbordamiento del barranco de Fataga y los desprendimientos registrados en la zona.
Además, el impacto de la lluvia también ha afectado a otras vías principales. El Cabildo ha confirmado el cierre del enlace de Tarajalillo en la GC-1, a la altura del kilómetro 37, cerca de Bahía Feliz.
También se ha interrumpido el acceso desde la GC-1 hacia Bravo Murillo por la caída de una palmera, mientras que en la GC-2, a la altura de Tinoca, se han registrado retenciones por la presencia de piedras y balsas de agua.
En las medianías del sur, se ha cerrado un tramo de la GC-60 entre San Fernando y Tejeda como medida preventiva para aliviar la presión en la presa de Fataga.
Otra de las incidencias destacadas se localiza en la rotonda situada bajo la GC-1 (GC-100), en la salida 23 en dirección a Arinaga, que también ha tenido que ser cerrada por inundaciones.
Lluvias persistentes y avisos activos en Canarias
La situación meteorológica continúa siendo adversa en varias islas. La AEMET mantiene avisos activos por lluvias en Canarias, con nivel naranja en Tenerife, La Palma y Gran Canaria, donde se esperan chubascos localmente fuertes y persistentes.
En El Hierro y La Gomera, el aviso es amarillo por precipitaciones, al igual que por tormentas en el conjunto de las islas occidentales. También se mantiene el aviso amarillo por viento en La Palma, donde se prevén rachas intensas, especialmente a última hora del día.
La previsión apunta a un día marcado por cielos nubosos, con posibilidad de tormentas en zonas de medianías y cumbres, y una ligera mejoría en las islas orientales durante la tarde.
La noche deja incidencias y llama a la precaución
Durante la madrugada, las lluvias han ganado intensidad en el sur de Gran Canaria, generando situaciones de riesgo en barrancos y carreteras.
Las autoridades insisten en extremar la precaución y evitar desplazamientos innecesarios, especialmente en las primeras horas del día, coincidiendo con la entrada a centros educativos y laborales.
La evolución de la borrasca Therese en Canarias sigue condicionando la situación, por lo que no se descartan nuevas incidencias a lo largo de la jornada.