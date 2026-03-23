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La borrasca Therese se ceba con Gran Canaria: miles de personas aisladas

Uno de los puntos más críticos se ha vivido en Agaete, donde se ha ordenado el desalojo preventivo de dos barrios
La borrasca Therese se ceba con Gran Canaria: miles de personas aisladas. | DA
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La borrasca Therese en Gran Canaria ha dejado una noche especialmente complicada, con lluvias intensas, desalojos masivos y miles de personas afectadas por el aumento del caudal de los barrancos.

En total, más de 3.000 personas han sido desalojadas o no pueden salir de sus zonas en la isla, especialmente en áreas cercanas al barranco de Arguineguín, donde el incremento del agua ha obligado a activar medidas de emergencia.

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Uno de los puntos más críticos se ha vivido en Agaete, donde se ha ordenado el desalojo preventivo de los barrios de Los Pérez y El Hornillo ante la posibilidad de que el embalse comience a aliviar.

Las personas evacuadas han sido trasladadas al IES Pepe Dámaso, habilitado como centro de acogida.

https://twitter.com/laradiocanaria/status/2036011070897226076

Barrancos desbordados y carreteras cortadas

Las lluvias intensas en Gran Canaria han provocado importantes incidencias en municipios como San Bartolomé de Tirajana, Santa Lucía, Mogán y Telde.

El barranco de Arguineguín ha sido uno de los puntos más afectados, obligando al cierre de la GC-505, mientras que los desprendimientos han afectado a más de una decena de carreteras.

En zonas como La Culata, en Tejeda, los accesos siguen siendo complicados y se han habilitado alternativas para los vecinos.

Presas al límite tras las lluvias

La borrasca ha aportado 14 millones de metros cúbicos de agua a las presas de la isla, lo que ha elevado el nivel de forma significativa.

La presa de Las Niñas está cerca de comenzar a aliviar, lo que podría aumentar aún más el caudal de los barrancos, especialmente el de Arguineguín.

Viviendas afectadas y daños

El temporal también ha causado daños en viviendas, especialmente en zonas como Pozo Izquierdo, donde se han registrado incidencias durante la noche.

Las acumulaciones de agua y la intensidad de las lluvias han generado situaciones de riesgo en distintos puntos de la isla.

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