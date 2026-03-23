La borrasca Therese se ceba con Gran Canaria: miles de personas aisladas

La borrasca Therese en Gran Canaria ha dejado una noche especialmente complicada, con lluvias intensas, desalojos masivos y miles de personas afectadas por el aumento del caudal de los barrancos.
En total, más de 3.000 personas han sido desalojadas o no pueden salir de sus zonas en la isla, especialmente en áreas cercanas al barranco de Arguineguín, donde el incremento del agua ha obligado a activar medidas de emergencia.
Uno de los puntos más críticos se ha vivido en Agaete, donde se ha ordenado el desalojo preventivo de los barrios de Los Pérez y El Hornillo ante la posibilidad de que el embalse comience a aliviar.
Las personas evacuadas han sido trasladadas al IES Pepe Dámaso, habilitado como centro de acogida.
Barrancos desbordados y carreteras cortadas
Las lluvias intensas en Gran Canaria han provocado importantes incidencias en municipios como San Bartolomé de Tirajana, Santa Lucía, Mogán y Telde.
El barranco de Arguineguín ha sido uno de los puntos más afectados, obligando al cierre de la GC-505, mientras que los desprendimientos han afectado a más de una decena de carreteras.
En zonas como La Culata, en Tejeda, los accesos siguen siendo complicados y se han habilitado alternativas para los vecinos.
Presas al límite tras las lluvias
La borrasca ha aportado 14 millones de metros cúbicos de agua a las presas de la isla, lo que ha elevado el nivel de forma significativa.
La presa de Las Niñas está cerca de comenzar a aliviar, lo que podría aumentar aún más el caudal de los barrancos, especialmente el de Arguineguín.
Viviendas afectadas y daños
El temporal también ha causado daños en viviendas, especialmente en zonas como Pozo Izquierdo, donde se han registrado incidencias durante la noche.
Las acumulaciones de agua y la intensidad de las lluvias han generado situaciones de riesgo en distintos puntos de la isla.