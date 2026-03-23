Canarias sigue en alerta por la borrasca Therese y la Aemet actualiza los avisos

La previsión del tiempo en Canarias para este lunes, 23 de marzo de 2026, mantiene al Archipiélago en alerta por lluvias, salvo Lanzarote y Fuerteventura, que se permanecen hoy en situación de prealerta debido a la borrasca Therese, con avisos activos de la Aemet en todas las islas y riesgo de chubascos localmente fuertes.
La Agencia Estatal de Meteorología ha actualizado los avisos amarillos por lluvias en Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma, mientras que Tenerife, La Gomera y El Hierro están en aviso naranja, el nivel superior, ante la posibilidad de precipitaciones más intensas.
Canarias sigue en alerta por lluvias tras la borrasca Therese
El escenario meteorológico continúa marcado por la inestabilidad. La Aemet advierte de la probabilidad de chubascos dispersos, que podrán ser localmente fuertes y acompañados de tormentas en distintos puntos de las Islas.
Los cielos estarán nubosos con apertura de claros ocasionales, aunque las precipitaciones seguirán siendo protagonistas durante buena parte del día. Este contexto responde a la persistencia de aire húmedo tras la borrasca que ha afectado con fuerza al Archipiélago durante el fin de semana.
Avisos amarillos y naranjas en Canarias
La situación de riesgo se reparte por todas las islas, aunque con diferente intensidad. Las islas con aviso amarillo por lluvias son Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma, donde se esperan precipitaciones significativas pero de menor intensidad.
Por su parte, la Aemet ha elevado a aviso naranja a Tenerife, La Gomera y El Hierro, donde las lluvias podrían ser más intensas y persistentes, aumentando el riesgo de incidencias como escorrentías, desprendimientos o acumulaciones de agua.
Temperaturas sin cambios y posibles heladas en cumbres
En cuanto a las temperaturas en Canarias, se mantienen sin grandes variaciones. Las máximas podrían subir ligeramente en zonas de medianías de las islas centrales.
En las capitales, los termómetros oscilarán entre los 16 y 22 grados en Las Palmas de Gran Canaria y entre los 15 y 20 grados en Santa Cruz de Tenerife.
En las zonas altas de Tenerife y La Palma no se descartan heladas débiles durante la madrugada, especialmente tras el descenso térmico asociado al episodio meteorológico reciente.
Viento flojo y evolución durante el día
El viento soplará en general flojo y de dirección variable, con predominio de la componente sur. En la provincia oriental, especialmente en el sur, se espera algún intervalo de viento fuerte durante la mañana, que tenderá a disminuir a lo largo del día.
Aunque se prevé una ligera mejoría progresiva, la jornada seguirá marcada por la inestabilidad. La evolución de la borrasca Therese en Canarias continúa condicionando el tiempo, con especial atención a las lluvias y tormentas previstas.