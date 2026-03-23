La borrasca Therese se resiste a dejar Canarias: la Aemet activa un aviso naranja por lluvias

La borrasca Therese se resiste a dejar el Archipiélago, y mantiene el aviso amarillo (esta tarde será naranja) por lluvias localmente intensas, que podrían ser de carácter tormentoso y puntualmente con granizo, en las islas más montañosas, que podrían rondar los 30 litros/m2, según la Aemet.
Según los modelos, esta situación irá disminuyendo en intensidad progresivamente y se recuperará la normalidad entre el miércoles y el jueves, cuando los vientos alisios recobrarán su protagonismo, si bien los modelos pueden variar. Se pide a la sociedad que se eviten desplazamientos a medianías y cumbres, ya que continúan los desprendimientos, no acercarse a los cauces de barrancos, ni saltarse los cortes de las vías.
Las conexiones aéreas recuperaron ayer casi la normalidad, sobre todo en La Palma, donde solo se notificó algún ligero retraso en Mazo. Lanzarote fue ayer la más perjudicada con una cancelación y hasta ocho desvíos a consecuencia de los efectos que deja la borrasca por la tarde. Se canceló un vuelo que tenía origen en Gran Canaria y fueron desviadas hasta ocho operaciones al Aeropuerto de Gran Canaria y Fuerteventura, procedentes de Hamburgo, Frankfurt, Rotterdam, Londres (2), Manchester (2) y Newcastle.
En Tenerife, ayer se registraron precipitaciones en la comarca sur y oeste de la Isla, y localmente intensas en Anaga y en varios lugares del Norte, acompañados de tormenta.
Durante la pasada madrugada llovió con menores acumulados pero con rachas de viento alcanzaron los 118 kilómetros por hora en Izaña (Tenerife). Hubo cortes de luz y caída de suministros en algunas zonas del suroeste y noroeste de la isla, afectando a una 30 de personas y a alumbrado público, de las que solo quedan 6 abonados sin suministro, mientras la Cruz de Tea registra 276 l/m2, Vilaflor (212 litros/m2), Trevejos (180 litros/m2) y Santiago del Teide (153 litros m2). Las zonas costeras de El Médano, el Puertito de Adeje y Guía de Isora volvieron a verse afectadas por el oleaje.
Se mantienen cerrados los accesos al Parque Nacional del Teide por placas de hielo, la TF-445 de Punta de Teno, y se prohíbe el acceso a senderos, pistas forestales, áreas recreativas y alta montaña. En los albergues habilitados en Adeje, Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife se atiende a unas 80 personas, la mayoría sinhogar.
Por su parte, ayer en La Gomera, 15 vecinos de Erque y Erquito, en el municipio de Vallehermoso, quedaron aislados al derrumbarse el muro de contención de la carretera quedando un gran socavón. Entre los 15 afectados hay niños, a los que los equipos de emergencia y rescate han ofrecido apoyo, si bien la mayoría han preferido permanecer en sus casas, y solo tres serán evacuados en helicóptero. La carretera se encuentra cerrada. En El Hierro, la jornada transcurrió con normalidad.
Por su parte, el Cabildo insular informó de varios desprendimientos de piedras en las vías insulares, entre ellos uno en la carretera GM-1 en el acceso a Hermigua, en los tramos entre Epina y Vallehermoso, el acceso a la playa de Vallehermoso, acceso a Alojera, y otros puntos de la GM-1, GM-2 y GM-3. Se mantiene cerrada al tráfico la CV-14 (carretera de El Rejo).
En La Palma, las precipitaciones fueron débiles, concentradas en la Caldera de Taburiente, pero continúa el riesgo de desprendimientos y caída de ramas. Así, en Tazacorte, varias piedras dañaron varios vehículos estacionados. El viento no sopló con gran intensidad.
En Gran Canaria, los cauces y barrancos siguen corriendo, mientras están aliviando agua diez presas a las que se sumaría la de Las Niñas si persisten las lluvias. Inquietud en la desembocadura del barranco de Agaete, con cinco vecinos desalojados, y en el barranco de Arguineguín donde 60 vecinos continúan aislados por la crecida. Se mantienen una decena de cortes en carreteras.